全球屏息關注NVIDIA會刺破AI泡沫 或率科技股反攻？

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
全球靜觀輝達在美股19日盤後發布的訊息，將決定究竟是點火引爆科技股絕地大反攻，還是扣下美股新一波大逃殺的板機。路透
科技股這波跌勢有多糟，會觸動股價雪崩式墜崖嗎？分析師表示，目前為止，美股回檔幅度仍屬健康，後市展望端視人工智慧（AI）龍頭股輝達（Nvidia）會傳達什麼訊息—若財報和財測又令人驚艷，科技股可望應聲翻揚；若暴露成長減速弱點，就可能成為刺破AI泡沫的那根針。

成員包括輝達在內的「七大巨頭」科技股已從10月觸及的高點下跌7.9%。自從美股10月28日漲上巔峰後，這七檔巨型股就領跌至今，僅Google母公司Alphabet除外。相對於「標普493」（標普500指數其他成分股）而言，「七大巨頭」今年5月來上漲動能勢如破竹，但近日跌這一波後，已跌破50日移動均線。但相較於之前凌厲的漲勢，近日回檔顯得不算什麼。

隨著科技股持續遭遇賣壓，輝達股價已從前波收盤高峰回落逾10%（即「修正」定義），與亞馬遜、特斯拉（Tesla）同樣陷入「修正」領域。另一科技巨頭股Meta已跌入熊市，亦即從前波收盤高峰暴跌超過20%。蘋果和Alphabet股價相對抗跌，僅從前波峰頂回跌不到3%。

美股拉回幅度尚淺 市場進入「觀望」模式

此刻全市場目光都集中在AI晶片巨人輝達身上。輝達市值在短短數周內瀉落逾6,000億美元，股價跌回年度第2季財報發布前的價位。投資人顯然進入「觀望」模式—先觀察輝達周三公布的財務季報和財測如何，再決定下一步怎麼做。

近幾個月來科技大咖豪擲數千億美元投入AI軍備競賽，已助長AI泡沫化疑慮。忐忑不安的投資人正屏息靜候輝達最新財報與公司主管發言，唯恐任何業績成長減弱跡象可能一舉戳破AI泡沫。

SPI資產管理公司分析師英涅斯表示，AI巨頭股無疑是2025年美股領漲火車頭，但連日重挫後，科技股漲勢看似正脫軌。他說：「這不是崩跌，也不算恐慌，甚至連修正都稱不上。但現在市況高處不勝寒，這種在高海拔山頂的交易，讓人突然有空氣稀薄的感覺，無庸置疑。」

英涅斯指出，標普500指數連跌四天、「恐慌指數」VIX躍上25引起關切，加上市場氛圍轉變，在在顯示投資人開始質疑AI資本支出熱潮來得太猛、規模太大。

但股價連日回跌，並不表示投資人信心嚴重受損；波動率雖攀升，但尚未激升到堪稱「恐慌」的程度；交易員對AI泡沫可能爆破緊張兮兮，但那個時刻尚未到來。

輝達能否帶來驚喜 決定科技股接下來的命運

事實上，最近科技股這波急跌，可能被視為「逢低買進」機會。目前為止，標普500指數只從數周前的紀錄高點拉回3%，科技股為主的那斯達克綜合指數也不過摔落5%左右，這種跌幅是正常的股市波動，距跌入熊市領域還很遠。

再看風險性資產風向球—比特幣—跌勢率先美股啟動，若進一步暴跌，可能反映市場投機動能真的耗盡了。就這點來看，比特幣也尚未走到那個地步：18日雖短暫跌破9萬美元大關，但立刻回彈，因那個門檻觸動逢低承接買盤。

總之，美股此刻估值確實過高，但目前還不是問題。比特幣近來大跌顯示投資人有些緊張，但還不至於驚慌得逃離市場，需要別的重大刺激才可能逼他們落荒而逃。

市場即將迎來一個「重大刺激」，決定風險性資產接下來會怎麼走：全球靜觀輝達在美股19日盤後發布的訊息。是點火引爆科技股絕地大反攻，還是扣下美股新一波大逃殺的板機，很快就會揭曉。

