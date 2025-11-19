快訊

明清晨低溫僅15度 下周緊接另波東北季風「再冷5天」

不甩交管闖總統府管制區！無照男遭13警壓制 卻狂喊「我是皇太子」

經濟學人批「台灣病」 龔明鑫秀數據反嗆有病：台灣經濟是模範生

「大賣空」本尊有多神、真懂AI嗎？檢驗貝瑞操作陸股紀錄便露餡

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
電影「大賣空」本尊貝瑞已將他的避險基金Scion資產管理公司撤銷登記，並暗示本月底將宣布重大消息。彭博資訊
電影「大賣空」本尊貝瑞已將他的避險基金Scion資產管理公司撤銷登記，並暗示本月底將宣布重大消息。彭博資訊

身為電影「大賣空」主角原型的貝瑞，2008年因看準次級房貸必將泡沫化而放空美國房市，一戰揚名立萬。如今在人工智慧（AI）泡沫論甚囂塵上之際，這位自稱「價值投資人」的避險基金名人再度出擊，賣空目標鎖定大數據分析公司Palantir和AI晶片飆股輝達（Nvidia）股票，隨後又註銷他的Scion資產管理公司，還預告月底將宣布重大消息，背後動機費人疑猜。

頂著名人光環，貝瑞已吸引眾多粉絲追隨。但在把他奉為能預見市場頭部的股市「先知」前，不不妨先檢視他近年的操作績效，作為他的話值不值得採信的參考。

貝瑞在全球金融危機（GFC）爆發後，近年來最出名的代表作為何？

彭博資訊專欄作家任淑莉指出，近年貝瑞最廣為人知的是，他從2019年開始押注於中國大陸的大型科技股，多次買進、賣出在紐約掛牌的阿里巴巴、京東和百度。他在2022年底，中國大陸經濟剛從出新冠疫情低谷時，買進這些大陸電商股，然後在兩季之內全部出清，數月後，大陸消費支出卻如眾人預期呈現V型反彈。

持平而論，就價值投資者來說，這是合理的反向操作。到2023年，在大陸當局雷厲風行整肅網路平台產業後，外國人大多已逃離陸股。而且，貝瑞投資的電商股進價十分便宜，例如阿里就在本益比最低僅10倍的價位買進。

然而，不明智的是，貝瑞並未堅持自己的判斷。今年第1季，大陸新創DeepSeek以物美價廉的AI模型異軍突起、凸顯大陸AI發展潛力時，眾人紛紛對陸股重新評價，貝瑞卻在那時結清所有的阿里巴巴部位。也因此，他的避險基金Scion未能搭上那班股價飆漲獲利列車。

貝瑞的陸股操作表現，令人懷疑他辨識價格錯配的能力。他對自己最高調的投資信心不堅，把科技股當總經題材股操作，而且在錯的時點（AI熱門題材才剛進入第一局）賣出離場。股票估值熱得冒泡並不是問題-任何人只要看出，DeepSeek橫空出世已對陸股論述產生氣象一新的轉變，就不會輕易賣出。

此刻，AI榮景是不是泡沫、會不會爆，眾說紛紜，見仁見智。一般投資人自然會參考傳奇投資人的意見作為指引。在判斷次貸市況方面，貝瑞的確有先見之明，也因此名利雙收；但只憑那個輝煌紀錄，並不能因此封神、確立未卜先知之名。投資人不妨參考他說的話，但還是得自己做功課。

陸股 投資人 避險基金
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

不僅暫停水產！ 恢復日本牛肉出口大陸「磋商也已中止」

日本共同社：大陸停止進口日本水產品

談「全球追捕沈伯洋」陸國台辦：司法懲治分裂國家 是世界通行做法

陸明起擴增台胞證落地簽口岸到100個 陸國台辦：充分感受家的溫暖

相關新聞

全球屏息關注NVIDIA會刺破AI泡沫 或率科技股反攻？

科技股這波跌勢有多糟，會觸動股價雪崩式墜崖嗎？分析師表示，目前為止，美股回檔幅度仍屬健康，後市展望端視人工智慧（AI）龍...

「大賣空」本尊有多神、真懂AI嗎？檢驗貝瑞操作陸股紀錄便露餡

身為電影「大賣空」主角原型的貝瑞，2008年因看準次級房貸必將泡沫化而放空美國房市，一戰揚名立萬。如今在人工智慧（AI）...

亞馬遜要求自超大平台名單剔除 遭歐盟法院駁回

歐洲聯盟普通法院今天駁回美國電子商務巨擘亞馬遜提出的訴求，拒絕撤銷歐盟依「數位服務法」將其列入超大平台名單，這意味著亞馬...

印度官員：小型核子反應爐炒作過頭 要蓋「這個」才實際

印度核能監管機關資深官員認為，外界對小型核子反應爐（SMR）炒作過頭，應建造大型反應爐，以降低資本成本。

非法挖礦偷電11億美元！馬來西亞示警：比特幣盜電已威脅國家能源安全

根據馬來西亞能源部向國會提交的書面答覆，自2020年以來，馬來西亞電力公司因非法加密貨幣挖礦造成11億美元的電力損失，這...

市場憂心AI泡沫關注輝達財報 亞股跌多漲少

隨著投資人憂心人工智慧（AI）助長的泡沫與美國利率動向不確定性，亞洲股市今天欲振乏力，跌多漲少

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。