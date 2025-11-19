印度官員：小型核子反應爐炒作過頭 要蓋「這個」才實際

印度核能監管機關資深官員認為，外界對小型核子反應爐（SMR）炒作過頭，應建造大型反應爐，以降低資本成本。

彭博資訊報導，印度原子能委員會委員葛洛佛（Ravi B. Grover）18日表示，考量到印度對乾淨電力需求日增，最好的做法就是把核電廠蓋得愈大愈好，「當你縮減規模，資金成本就會提高，電價也會跟著上漲」。

小型核子反應爐被視為不易減排產業降低碳排的方法之一，讓業者在自家廠區就能設置發電設施，但由於仍是新技術，外界對其效益疑慮日增。根據世界核能協會（WNA），目前全球僅有兩座運作中的小型核子反應爐，一個在中國大陸，另一個在俄羅斯，且各自花了十年以上才建設完成。

而在印度，儘管當局承諾投資逾20億美元，打造發電量約200MW（千瓩）的較小型核能設施，卻倚賴現有技術推動近期成長。印度政府的目標是在2047年前，將核能設施總發電量提升至100GW（百萬瓩），也計劃改變現有法規，以鼓勵投資者營運新的電廠。

葛洛佛說，安全是另一個疑慮，尤其在維持隔絕核子設施的「禁區」（exclusion zone）方面，「我們不能讓核子設施散布全國各地」，「有人主張全面取消禁區半徑，但我想安全機構絕不會容許我們這麼做」。