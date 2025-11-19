聽新聞
0:00 / 0:00
印度官員：小型核子反應爐炒作過頭 要蓋「這個」才實際
印度核能監管機關資深官員認為，外界對小型核子反應爐（SMR）炒作過頭，應建造大型反應爐，以降低資本成本。
彭博資訊報導，印度原子能委員會委員葛洛佛（Ravi B. Grover）18日表示，考量到印度對乾淨電力需求日增，最好的做法就是把核電廠蓋得愈大愈好，「當你縮減規模，資金成本就會提高，電價也會跟著上漲」。
小型核子反應爐被視為不易減排產業降低碳排的方法之一，讓業者在自家廠區就能設置發電設施，但由於仍是新技術，外界對其效益疑慮日增。根據世界核能協會（WNA），目前全球僅有兩座運作中的小型核子反應爐，一個在中國大陸，另一個在俄羅斯，且各自花了十年以上才建設完成。
而在印度，儘管當局承諾投資逾20億美元，打造發電量約200MW（千瓩）的較小型核能設施，卻倚賴現有技術推動近期成長。印度政府的目標是在2047年前，將核能設施總發電量提升至100GW（百萬瓩），也計劃改變現有法規，以鼓勵投資者營運新的電廠。
葛洛佛說，安全是另一個疑慮，尤其在維持隔絕核子設施的「禁區」（exclusion zone）方面，「我們不能讓核子設施散布全國各地」，「有人主張全面取消禁區半徑，但我想安全機構絕不會容許我們這麼做」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言