亞馬遜要求自超大平台名單剔除 遭歐盟法院駁回

中央社／ 布魯塞爾19日綜合外電報導
亞馬遜（Amazon）對歐盟數位服務法（Digital Services Act，DSA）中關於平台規模分類的合法性提出質疑。（路透）

歐洲聯盟普通法院今天駁回美國電子商務巨擘亞遜提出的訴求，拒絕撤銷歐盟依「數位服務法」將其列入超大平台名單，這意味著亞馬遜必須持續遵守更嚴格的線上內容規範。

路透社報導，亞馬遜（Amazon）對歐盟數位服務法（Digital Services Act，DSA）中關於平台規模分類的合法性提出質疑，反對被列入「非常大型平台」。這類平台需負擔更多義務，以打擊非法或有害內容。

歐盟普通法院（General Court）表示，歐盟有權將用戶人數超過4500萬的線上市集列入此類平台，因這些平台同樣可能對社會構成風險

亞馬遜表示，對判決感到失望，並計畫提出上訴。

亞馬遜發表聲明指出：「非常大型網路平台（VeryLarge Online Platforms，VLOP）的類別是為了解決那些以廣告為主要收入，並散播言論與資訊的非常大型企業所帶來的系統性風險。亞馬遜商城作為線上市集，僅販售商品，不會散播或放大資訊、觀點或言論。」

然而，歐盟普通法院在裁決中指出，風險來自於「非法內容的散播或侵害消費者保護在內的基本權利」，因此歐盟的干預具有正當性。法院強調，「對這些平台施加的義務旨在防範這些風險，即便可能使平台承擔重大財務成本」。

法院也駁回亞馬遜的其他所有主張。

