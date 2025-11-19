聽新聞
荷中緊張降溫 安世半導體控制權交還陸廠
荷蘭政府已將晶片製造商安世半導體（Nexperia）控制權，交還給中國大陸母公司聞泰科技，化解一場已開始衝擊全球汽車生產的僵局。
荷蘭經濟事務部長卡雷曼斯（Vincent Karremans）在社群媒體網站X上表示，已撤銷賦予荷蘭封殺或修改安世決策權力的命令，藉此「釋出善意」。彭博資訊本月稍早曾報導，如果安世中國大陸廠晶片交貨能獲得確認，荷蘭準備採取這項舉措。
卡雷曼斯9月下旬引用一條冷戰時期法律取得安世決策掌控權，導致荷蘭與中國大陸陷入爭執。中國大陸為報復荷蘭，對安世東莞廠生產的零組件實施出口管制，此舉已衝擊本田汽車和福斯（Volkswagen）等汽車製造商。
