快訊

投信獨壓買方！三大法人續砍326.52億元 8大成值百億股全倒

名醫江漢聲遭輔大校友持刀攻擊 新北檢7日起訴殺人未遂、求刑7年

胡瓜錄綜藝大集合誤觸胸部...女兒小禎「大義滅親」 籃籃打破沉默發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

荷中緊張降溫 安世半導體控制權交還陸廠

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
荷蘭已將晶片製造商安世半導體控制權，交還給中國大陸母公司聞泰科技。路透
荷蘭已將晶片製造商安世半導體控制權，交還給中國大陸母公司聞泰科技。路透

荷蘭政府已將晶片製造商安世半導體（Nexperia）控制權，交還給中國大陸母公司聞泰科技，化解一場已開始衝擊全球汽車生產的僵局。

荷蘭經濟事務部長卡雷曼斯（Vincent Karremans）在社群媒體網站X上表示，已撤銷賦予荷蘭封殺或修改安世決策權力的命令，藉此「釋出善意」。彭博資訊本月稍早曾報導，如果安世中國大陸廠晶片交貨能獲得確認，荷蘭準備採取這項舉措。

卡雷曼斯9月下旬引用一條冷戰時期法律取得安世決策掌控權，導致荷蘭與中國大陸陷入爭執。中國大陸為報復荷蘭，對安世東莞廠生產的零組件實施出口管制，此舉已衝擊本田汽車和福斯（Volkswagen）等汽車製造商。

荷蘭 社群媒體
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

Volkswagen 悄悄放棄電動化皮卡計畫

安世事件影響汽車業 博世數千人面臨停工

足球／德國、荷蘭強大火力擊潰對手 強勢晉級2026世界盃

荷蘭等北約盟國放棄波音E-7 轉向歐洲替代方案

相關新聞

衝刺AI花太兇！經理人20年來首度憂心過度投資 加碼布局這四類股

最新調查顯示，在人工智慧（AI）泡沫化憂慮不斷升溫導致全球股市跌跌不休之際，基金經理人對企業「過度投資」感到憂心，是20...

非法挖礦偷電11億美元！馬來西亞示警：比特幣盜電已威脅國家能源安全

根據馬來西亞能源部向國會提交的書面答覆，自2020年以來，馬來西亞電力公司因非法加密貨幣挖礦造成11億美元的電力損失，這...

市場憂心AI泡沫關注輝達財報 亞股跌多漲少

隨著投資人憂心人工智慧（AI）助長的泡沫與美國利率動向不確定性，亞洲股市今天欲振乏力，跌多漲少

荷中緊張降溫 安世半導體控制權交還陸廠

荷蘭政府已將晶片製造商安世半導體（Nexperia）控制權，交還給中國大陸母公司聞泰科技，化解一場已開始衝擊全球汽車生產...

AI不只取代入門級工作？皮伽：有朝一日能當Google執行長

人工智慧（AI）不只影響入門層級的職位，Google執行長皮伽表示，連企業掌門的位子都不安全，未來或許AI也能當起執行長...

AI晶片熱潮助攻 台灣10月出口拉大與南韓差距

南韓媒體報導，台灣和南韓的出口差距10月擴大至紀錄新高，因為台灣搭上了人工智慧（AI）晶片熱潮，將其半導體行銷到全世界。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。