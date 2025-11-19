快訊

AI不只取代入門級工作？皮伽：有朝一日能當Google執行長

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
Google執行長皮伽。路透
人工智慧（AI）不只影響入門層級的職位，Google執行長皮伽表示，連企業掌門的位子都不安全，未來或許AI也能當起執行長。他並警告，AI投資出現非理性成分，一旦泡沫破裂，所有公司都會受到衝擊。

BBC 18日播出皮伽專訪，他談到執行長的工作，也許有朝一日AI能輕鬆辦到，並相信AI不久能自主執行更多任務，AI模型能像「代理人」一樣，替用戶採取行動。皮伽說：「我想下一步將在未來12個月（發生），會看到轉變，AI能替大眾執行更複雜的任務。」

AI已經撼動就業市場，Indeed研究發現，AI裁員潮中，以軟體工程師和產品經理人最受影響。皮伽說，AI將創造新工作，這個技術會演進並改變部分工作，人們需要加以適應。

關於近來AI泡沫的憂慮，皮伽表示，儘管AI投資成長來到非凡時刻，目前的AI榮景有些「非理性」成分，同時警告倘若AI泡滅破裂，所有公司都無法倖免。

儘管如此，他認為Google可以撐過風暴，因為該公司的營運模式獨特，擁有自家的「全端」（full stack）技術，包含晶片、YouTube數據、模型、前沿科學等，更能安度AI市場動盪。

皮伽也對AI龐大的能源需求示警。據國際能源署（IEA），去年AI占全球電力消費的1.5%。他說，各國都須行動，開發新的能源來源，並擴大能源基礎設施。

他承認，拓展AI的密集能耗需求，使得該公司的氣候目標延遲，但仍維持2030年前達成淨零排放的目標，將投資新科技以達標。

