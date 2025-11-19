快訊

書記官丈夫涉性騷按摩女業者蒐證曝光 嘉市議員黃露慧代夫致歉

不僅暫停水產！ 恢復日本牛肉出口大陸「磋商也已中止」

羅唯仁涉竊台積電機密 將撤銷工研院院士榮譽？龔明鑫回應了

AI晶片熱潮助攻 台灣10月出口拉大與南韓差距

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
AI晶片熱潮帶動下，台灣10月出口不僅再度超車南韓，還進一步擴大差距。路透
AI晶片熱潮帶動下，台灣10月出口不僅再度超車南韓，還進一步擴大差距。路透

南韓媒體報導，台灣和南韓的出口差距10月擴大至紀錄新高，因為台灣搭上了人工智慧（AI）晶片熱潮，將其半導體行銷到全世界。

韓國每日經濟新聞英文版Pulse報導，據台灣行政院主計總處和南韓關稅廳18日數據，台灣10月出口達到618億美元，比南韓的596億美元高出約22億美元。台灣今年8月首次在單月出口額上超越南韓，並在10月進一步擴大差距。

這與去年相比形成強烈反轉，南韓去年出口為6,840億美元，遠超過台灣的4,740億美元。南韓基本上每月出口介在500~600億美元，台灣則平均約400億美元。但在半導體業的強勁帶動下，今年台灣出口激增。

台灣今年1至10月累積出口達到5,144億美元，比去年同期大增31.8%。10月出口更年增49.7%，首次單月出口額超過600億美元。

相較下，南韓今年1至10月出口為5,791億美元，僅比去年同期增長2.3%。雖然晶片出口也因AI熱潮增長20~30%，但受到近來化學、鋼鐵和無線通訊設備雙位數下滑拖累。

據台灣第2、3季統計數據，美國占台灣出口的30%、中國大陸占22%，馬來西亞占9%，新加坡則占6%。美國為擴大資料中心和AI基建，正向台灣採購大量高效能晶片。

南韓對外經濟政策研究院（KIEP）研究員Heo Jai Chul表示，「近期AI熱潮已擴大台灣的出口多元化，對美半導體出口呈現增長」。

而且若考慮匯率，這種台韓間的差距更值得引人注目。相較於南韓過去一年靠著貶值維持出口競爭力，台灣卻是在新台幣升值的情況下，出口仍大幅增長。根據彭博資訊統計，過去12個月韓元兌美元貶值約5%，新台幣則升值3.7%。

按照目前步伐，台灣今年的總出口預料將達到6,500億美元左右，直追南韓的約7,000億美元。

南韓 半導體 馬來西亞
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

抱怨晶片生意輸台灣 川普：實在很不光彩

經典賽／投手群大崩盤成隱憂 南韓媒體點明旅美三劍客回歸絕非萬靈丹

板橋寵物店籠子小貓咪沒打晶片還阻撓動保員稽查…被罰15萬元

北韓官媒評論 批核動力潛艦將使亞太情勢不穩

相關新聞

輝達股價在財報出爐前墜落修正 分析師看好「驚艷」業績有利後市

受累於人工智慧（AI）投資泡沫與類股價位過高等憂慮，AI晶片霸主輝達（Nvidia）股價在即將公布財報前夕，從波段高點回...

AI晶片熱潮助攻 台灣10月出口拉大與南韓差距

南韓媒體報導，台灣和南韓的出口差距10月擴大至紀錄新高，因為台灣搭上了人工智慧（AI）晶片熱潮，將其半導體行銷到全世界。

衝刺AI花太兇！經理人20年來首度憂心過度投資 加碼布局這四類股

最新調查顯示，在人工智慧（AI）泡沫化憂慮不斷升溫導致全球股市跌跌不休之際，基金經理人對企業「過度投資」感到憂心，是20...

中日緊張及輝達財報前巿場觀望 日股小幅收低

在投資人對人工智慧（AI）相關個股保持謹慎，靜待輝達（NVIDIA）即將公布的財報，以及中國宣布暫停進口日本水產品後，東...

馬斯克赴白宮晚宴與川普同框 偕黃仁勳美沙論壇談AI

根據路透社取得的文件，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）與輝達（Nvidia）執行長黃仁勳明天將出席...

美國會報告：「中國製造2025」已大致達成目標 暴露美國供應鏈弱點

美國國會本周公布的報告顯示，中國大陸在10年前發布的「中國製造2025」發展藍圖，如今已在多個產業獲得成功，並使美國在藥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。