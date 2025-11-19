AI晶片熱潮助攻 台灣10月出口拉大與南韓差距

南韓媒體報導，台灣和南韓的出口差距10月擴大至紀錄新高，因為台灣搭上了人工智慧（AI）晶片熱潮，將其半導體行銷到全世界。

韓國每日經濟新聞英文版Pulse報導，據台灣行政院主計總處和南韓關稅廳18日數據，台灣10月出口達到618億美元，比南韓的596億美元高出約22億美元。台灣今年8月首次在單月出口額上超越南韓，並在10月進一步擴大差距。

這與去年相比形成強烈反轉，南韓去年出口為6,840億美元，遠超過台灣的4,740億美元。南韓基本上每月出口介在500~600億美元，台灣則平均約400億美元。但在半導體業的強勁帶動下，今年台灣出口激增。

台灣今年1至10月累積出口達到5,144億美元，比去年同期大增31.8%。10月出口更年增49.7%，首次單月出口額超過600億美元。

相較下，南韓今年1至10月出口為5,791億美元，僅比去年同期增長2.3%。雖然晶片出口也因AI熱潮增長20~30%，但受到近來化學、鋼鐵和無線通訊設備雙位數下滑拖累。

據台灣第2、3季統計數據，美國占台灣出口的30%、中國大陸占22%，馬來西亞占9%，新加坡則占6%。美國為擴大資料中心和AI基建，正向台灣採購大量高效能晶片。

南韓對外經濟政策研究院（KIEP）研究員Heo Jai Chul表示，「近期AI熱潮已擴大台灣的出口多元化，對美半導體出口呈現增長」。

而且若考慮匯率，這種台韓間的差距更值得引人注目。相較於南韓過去一年靠著貶值維持出口競爭力，台灣卻是在新台幣升值的情況下，出口仍大幅增長。根據彭博資訊統計，過去12個月韓元兌美元貶值約5%，新台幣則升值3.7%。

按照目前步伐，台灣今年的總出口預料將達到6,500億美元左右，直追南韓的約7,000億美元。