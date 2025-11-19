衝刺AI花太兇！經理人20年來首度憂心過度投資 加碼布局這四類股

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
調查顯示，基金經理人對企業「過度投資」感到憂心，是20年來首見。路透
最新調查顯示，在人工智慧（AI）泡沫化憂慮不斷升溫導致全球股市跌跌不休之際，基金經理人對企業「過度投資」感到憂心，是20年來首見。

根據美國銀行（Bank of America）最新全球基金經理人調查，截至11月第二周投資人仍看多股市，但泡沫化憂慮也不斷升高。逾半數調查受訪者認為企業資本支出過高，是2005年8月以來頭一遭，淨比率達到20%。

被問到企業應如何運用現金流時，三分之一經理人認為應強化資產負債表，31%認為應回饋現金給股東。不過，回答業者應提高資本支出的受訪者也達到29%。

投資人對AI概念股價位感到憂心，導致全球股市18日再度湧現賣壓。根據美銀調查，45%全球基金經理人認為AI泡沫化是最大風險，比率高於前月的三分之一。53%受訪者認為AI概念股已泡沫化，比率略低於10月創紀錄的54%。

63%調查受訪者目前認為全球股市價位過高，創新高紀錄，但大多數向美銀透露看法的人似乎仍認為，股市至少還有一些上漲空間。絕大多數基金經理人預期，美國股市標普500指數2026年將以7,000至7,500點封關，代表該指數將從18日收盤水準再漲6%至14%。

不過，放眼美國以外地區的報酬率可能更高，42%受訪者認為國際股票將是未來一年表現最佳資產，認為美股表現最佳的人約占兩成。另外，美銀也發現經理人11月醫療保健、必需消費和銀行類股配置比重高於前月，科技、電信、工業和非必需消費類股配置比重下降。

美銀是在11月7日至13日調查基金經理人，受訪者有172人，這些人總計管理價值4,750億美元資產。

