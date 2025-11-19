輝達股價在財報出爐前墜落修正 分析師看好「驚艷」業績有利後市

受累於人工智慧（AI）投資泡沫與類股價位過高等憂慮，AI晶片霸主輝達（Nvidia）股價在即將公布財報前夕，從波段高點回落逾10%，墜入修正領域，反映投資人審慎觀望，但多頭分析師看好輝達財報將帶來「驚豔」，股價蓄勢待發。

輝達預定19日美股盤後公布上季財報，股價18日重挫2.8%至181.36美元，從10月29日的波段高點回檔12.4%，與亞馬遜一同墜入修正領域。亞馬遜股價18日大跌4.4%，從11月3日的波段高點挫跌12.4%。

投資人對AI過度投資的憂慮升高，美國銀行11月全球基金經理人調查顯示，多數（淨20%）受訪者認為企業正在過度投資，為2005年8月來首見，主要是待新「AI資本支出熱潮的融資與幅度」。

高盛指出，Google、亞馬遜、Meta及微軟等大型科技公司，正動用約95%的營運現金流於資本支出、庫藏股及股利，比率高於2019年的約80%，主要驅動因素為資本支出增加。

市場將緊盯輝達財報，作為判斷後續動作的風向球，Jefferies科技、媒體及電訊策略師法孚扎（Jeffrey Favuzza）說，目前市場對輝達仍有「濃厚興奮情緒」，預測將出現「逢低搶進的心態」。分析師預期，輝達上季營收將年增56%至548.3億美元，經調整後後每股盈餘也將成長54%至1.25美元。

摩根大通分析師蘇爾（Harlan Sur）看好輝達財報將優於預期，並將上調財測，潛在成長幅度則取決於輝達供應鏈能在這三個月增產的能力。他給予輝達「加碼」評級，股價目標價為215美元。

D.A. Davidson分析師陸里亞（Gil Luria）認為，「綜觀超大規模雲端業者與先行者實驗室的趨勢，我們看不到任何相信需求正趨緩的理由，因此我們認為市場低估了未來幾年的超強運算需求」。他給予輝達「買進」評級，目標價250美元。