9月外國美國國債持有量下降 日本加碼買進

中央社／ 紐約18日綜合外電報導

美國財政部今天公布的數據顯示，9月外國持有的美國國債小幅下滑，為6個月來首次減少。

路透社報導，美國財政部在聯邦政府關門43天後，終於公布資本流動數據。財政部表示，10月的數據將於12月18日發布。

9月外國持有的美國國債總額略降至9兆2490億美元，較8月的9兆2620億美元微幅減少。不過，和去年同期相比，外國所持美國國債仍增加5.5%。

日本在9月以1兆1890億美元的持有規模，繼續穩居美國國債的最大海外持有國，這也是自2022年8月以來的最高點，當時持有1兆1960億美元的美國國債。日本已連續9個月增加美國國債持有量。

相較之下，中國9月持有的美國國債降至7005億美元，低於8月的7010億美元。7月，中國持有量跌至6969億美元，為2008年10月以來最低，當時持有量曾跌至6841億美元。

中國是全球第2大經濟體，也是美國國債第3大外國持有者，僅次於英國。

根據美國財政部數據，台灣9月持有美債規模約達3126億美元，為第10大海外美債持有國。

分析師指出，過去10年來，中國持有的美國國債規模逐步減少，反映出戰略及市場因素的綜合考量。在戰略上，北京試圖降低在外匯儲備、貿易結算及投資方面對美元的依賴。

中國也透過減持美國國債來支撐人民幣。分析師認為，經濟成長放緩、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後的持續挑戰以及貿易壁壘增加，導致出口收入減少，加重北京支撐其貨幣的壓力。

同時，英國投資人9月也減少美國國債持有量，從8月的9043億美元降至8650億美元。

美國財政部公布的數據顯示，截至2025年9月，外國持有美國國債最多的10個國家與地區分別為日本1兆1890億美元、英國8650億美元、中國7005億美元、加拿大4758億美元、比利時4668億美元、開曼群島4269億美元、盧森堡4210億美元、法國3764億美元、愛爾蘭3406億美元、台灣3126億美元。

