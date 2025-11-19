美國會報告：「中國製造2025」已大致達成目標 暴露美國供應鏈弱點

快訊

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國國會本周公布的報告顯示，中國大陸在10年前發布的「中國製造2025」發展藍圖，如今已在多個產業獲得成功。美聯社

美國國會本周公布的報告顯示，中國大陸在10年前發布的「中國製造2025」發展藍圖，如今已在多個產業獲得成功，並使美國在藥品與電氣設備等產品依賴中國大陸供應鏈，可能成為弱點，未來稀土斷供的情況也可能發生在其他產業。

美中經濟與安全評估委員會本周向美國國會提出的年報指出，北京過去十年來持續投入國家支持後，已大致實現「中國製造2025」的目標，創新力提高，在全球價值鏈地位攀升，並且鞏固製造強權的位置。

報告顯示，在2015-2023年期間，在電動車、電池及綠能科技等「中國製造2025」所列的產業中，中國大陸企業占了全球出口的近25%，同期中國大陸的全球製造業產出占比也從約25%提高到29%。

報告指出，北京目前仍難以在航太、新材料及積體電路產業等領域陷入困局，原因包括進入門檻高、以及西方現有業者緊密掌控核心的智慧財產權，但即便中國大陸在這些領域落後，依然能夠獲得進展，例如鐵路運輸業未能達成「中國製造2025」的具體數字出口目標，卻已成為高鐵科技的世界領先者。

報告提醒，中國大陸仰仗著龐大的工業基礎，對美國其他供應鏈也擁有類似稀土的籌碼，例如中國大陸主宰電鍍車使用的鋰離子電池生產，警告稀土斷供的情境也可能在美國各產業一再上演，「美國決策當局對這些脆弱點的範圍仍缺乏透徹了解，也未更廣泛地認知到，若北京在衝突情境下選擇將這些經濟依賴武器化的可能後果」，敦促美國政府要求美國產業界詳列易受中國大陸管制的衝擊。

例如，美國國會應要求在美國銷售的藥品的製造商揭露產品成分的來源，即使某種藥品是在印度等第三國生產的，其活性成分的最初供應商也很可能在中國大陸。此外，中國大陸也主宰一些不起眼的工業零組件，包括基礎半導體晶片與電子零組件等。

目前華府也在採取類似的戰略，由政府主導振興產業，但中國大陸的製造業進展是持續推動的成果，華府政策則會隨每次選舉結果而變動，能否貫徹類似的長期規畫，仍是個問號。

美國 北京
