馬斯克赴白宮晚宴與川普同框 偕黃仁勳美沙論壇談AI

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導
特斯拉執行長馬斯克。路透
特斯拉執行長馬斯克。路透

根據路透社取得的文件，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）與輝達（Nvidia）執行長黃仁勳明天將出席在華府舉行的「美國-沙烏地阿拉伯投資論壇」，討論人工智慧（AI）最新進展。

這份文件指出，「會談將探討推動下一波科技進步的新興力量，並重點介紹更具智慧、更多相互聯繫背後的架構、模型與投資。」

投資論壇將由沙國通訊暨資訊科技部長阿爾斯瓦哈（Abdullah Alswaha）主持。

此外，馬斯克今天出席美國總統川普招待沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）的白宮晚宴，這是川普與馬斯克今年稍早爆發激烈公開爭執後，第二次共同公開露面。

馬斯克出席白宮晚宴，顯示這位特斯拉執行長與川普之間緊張的關係可能出現和解跡象。

馬斯克去年支持並資助川普的選舉，並在今年初成為其政府關係密切的顧問，負責領導「政府效率部」（DOGE）削減聯邦經費與公職。

但兩人很快就鬧翻。這位億萬富豪在社群媒體上抨擊川普大規模稅收與支出法案「財政魯莽」，並表示計劃成立新政黨；川普則反擊，威脅切斷聯邦政府提供馬斯克旗下企業的數十億美元補助。

自此之後，兩人鮮少公開同台。馬斯克上一次與川普同框，是在9月紀念保守派人士柯克（Charlie Kirk）的活動上握手致意。

川普此時在白宮接待來訪的沙國王儲，這位沙國實質領袖正試圖重塑國際形象並加深與華府關係。

出席白宮晚宴的還包括葡萄牙足球巨星羅納度（Cristiano Ronaldo）與輝達執行長黃仁勳。

