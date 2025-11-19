美國公布外國9月持有美債排名 日本創新高、台灣排第十名

路透18日報導，美國財政部在聯邦政府停擺長達43天後，終於公布延宕的資本流動數據。最新數字顯示，9月外國持有的美國國債小幅下滑，為6個月來首次減少。

9月外國所持美國公債微降至9.249兆美元，略低於8月的9.262兆美元，但與去年同期相比仍成長5.5%。日本依舊是美國國債的最大海外持有國，9月持有1.189兆美元，創2022年8月以來新高；當時日本持有的美國國債達1.196兆美元。日本已連續九個月增持。

相較之下，中國持有的美國國債自8月的7010億美元小幅降至9月的7005億美元。今年7月更跌至6969億美元，為2008年10月以來最低紀錄，當時持有量曾降至6841億美元。

作為全球第二大經濟體，中國目前是美國國債第三大持有國，僅次於英國的8650億美元。分析師指出，中國在過去十年逐步減少美國國債持有量，既反映戰略考量，也受市場因素影響。戰略上，北京希望降低對美元的依賴，用於儲備、貿易結算和投資，同時也在縮減國債組合以支撐人民幣。經濟放緩、新冠疫情後的持續挑戰以及貿易壁壘增加，抑制了出口收入，進一步迫使北京加強對匯率的支撐。

根據美國財政部公布數據，截至2025年9月，外國持有美國國債最多的十個國家與地區分別為日本1.189兆美元、英國8650億美元、中國7005億美元、加拿大4758億美元、比利時4668億美元、開曼群島4269億美元、盧森堡4210億美元、法國3764億美元、愛爾蘭3406億美元。

今年4月以來，台灣便超越瑞士穩居第十大持有美債國家，數據顯示台灣9月持有美債3126億美元，較8月減持9億美元。瑞士則為3021億美元。

美國財政部表示，10月份的數據將於12月18日公布。