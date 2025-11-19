中國京東方支付專利使用費 與三星顯示糾紛落幕

快訊

中央社／ 首爾19日綜合外電報導

韓國三星顯示器公司（Samsung Display）控告中國面板業者京東方（BOE）多起侵權糾紛，今天結果出爐，京東方已同意向三星顯示支付專利使用費，歷時近3年訴訟正式落幕。

根據韓聯社今天報導，關於OLED（有機發光二極體）產品侵權糾紛，三星顯示器公司（SamsungDisplay）在2022年12月向美國國際貿易委員會（ITC）對京東方提起專利侵權訴訟；隔年10月又以侵害商業機密為由控告京東方。

今天報導指出，三星顯示最終在這場紛爭中取得勝利，三星顯示近期與京東方在美國、中國等地進行的多起訴訟已達成和解、撤回訴訟，京東方同意向三星顯示支付專利使用費。

ITC原定於當地時間17日公布商業機密侵害案的最終結論，但未做出裁決，而是在昨天宣布中止京東方與三星顯示之間的訴訟程序。

這段期間三星顯示與京東方進行訴訟同時，也展開專利協商，如今雙方找到交集並達成協議。

專利 美國 機密
