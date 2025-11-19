中國京東方支付專利使用費 與三星顯示糾紛落幕
韓國三星顯示器公司（Samsung Display）控告中國面板業者京東方（BOE）多起侵權糾紛，今天結果出爐，京東方已同意向三星顯示支付專利使用費，歷時近3年訴訟正式落幕。
根據韓聯社今天報導，關於OLED（有機發光二極體）產品侵權糾紛，三星顯示器公司（SamsungDisplay）在2022年12月向美國國際貿易委員會（ITC）對京東方提起專利侵權訴訟；隔年10月又以侵害商業機密為由控告京東方。
今天報導指出，三星顯示最終在這場紛爭中取得勝利，三星顯示近期與京東方在美國、中國等地進行的多起訴訟已達成和解、撤回訴訟，京東方同意向三星顯示支付專利使用費。
ITC原定於當地時間17日公布商業機密侵害案的最終結論，但未做出裁決，而是在昨天宣布中止京東方與三星顯示之間的訴訟程序。
這段期間三星顯示與京東方進行訴訟同時，也展開專利協商，如今雙方找到交集並達成協議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言