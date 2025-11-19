科技股慘遭拋售 蘋果卻跑贏大盤：昔日扣分項意外轉具防禦性

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
蘋果不被認定為AI概念股，投資AI基礎設施的金額遠低於其他大型科技公司，遇到科技股拋售潮，股價表現反而跑贏大盤。路透
曾被視為拖累蘋果（Apple）股價的最大扣分項，如今在科技股承壓之際意外成為優勢。自11月以來，蘋果股價不僅跑贏那斯達克綜合指數，也優於標普500指數的表現。部分原因是AI概念股近期遭重創，而蘋果並未被市場視為AI股票。

D.A. Davidson分析師Gil Luria指出，蘋果對AI的曝險明顯較低，今年iPhone換機潮強勁，「蘋果不需要AI也能推動需求」。

蘋果在AI基礎設施上的投入遠低於其他大型科技同業，採取較為保守的混合式資料中心策略。FactSet數據顯示，亞遜上季資本支出為蘋果的10倍。這種「低投入」在過去被視為劣勢，但當市場對科技業者砸大錢、甚至舉債擴建AI資料中心日益不安，反而凸顯蘋果的防禦優勢。

今年來，蘋果股價累計上漲7%，在「科技七雄」裡屬於中段班，雖然落後漲幅領先的Alphabet；但已經超過近來因AI支出疑慮而承受重壓的Meta。

Jefferies科技、媒體與電信策略師Jeffrey Favuzza認為，蘋果近期抗跌，部分原因是投資人先前對該股「配置不足」。但他同時提醒，蘋果仍面臨多項挑戰，包括摺疊手機是否能真能問世並帶動新一波換機潮，以及金融時報近期報導，執行長庫克最快明年卸任，接班成為新的不確定因素。

指數 科技股
曾被視為拖累蘋果（Apple）股價的最大扣分項，如今在科技股承壓之際意外成為優勢。自11月以來，蘋果股價不僅跑贏那斯達克...

