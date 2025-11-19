快訊

突破美國制裁！俄企以大幅折扣 向大陸買家出售液化天然氣

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
位於廣西的中石化北海液化天然氣接收站，液化天然氣（LNG）運輸車正在作業。（路透）
突破美國制裁，俄羅斯液化天然氣生產商諾瓦泰克集團（Novatek），自今年8月以來，已將北極液化天然氣2號項目受制裁貨物的售價下調30%至40%，出售給大陸買家。

路透引述1名熟悉交易的行業消息人士報導，首批液化天然氣貨物在8月28日交付，大陸買家以較亞洲基準價，即約每百萬英熱單位11美元（約新台幣346元），折讓3至4美元（約新台幣94元到125元）的價格購入。

另名消息人士稱，對於自8月以來已交付的14船貨物，諾瓦泰克集團也繼續給予大陸買家約30-40%的大幅折扣。按此計算，每船售價約為2,800萬至3,200萬美元（約新台幣8.8億元到10億元），遠低於逾4,400萬美元（約新台幣13.8億元）的市場價值。

諾瓦泰克自2023年12月啟動北極液化天然氣2號工廠生產，但直到今年8月前，始終未能售出任何一船貨。美國前總統拜登在上述項目投產後不久後，就對它及相關實體和船舶實施專項制裁，並進一步阻礙俄羅斯獲取Arc7破冰液化天然氣運輸船隊，削弱它的全年交付能力。

為迫使莫斯科回到談判桌、推動結束俄烏戰爭，美國持續擴大對俄能源制裁範圍，敦促盟友同步跟進，並警告包括印度在內的俄能源買家可能面臨高額關稅。

儘管如此，美國至今仍未對參與採購北極液化天然氣2號貨物的大陸企業採取懲罰措施。

2名北京行業高層人士指出，大陸政府已批准相關採購。被問及政府是否就進口提供指導、或是否擔憂美國可能就此施制裁時，大陸外交部發言人辦公室未正面回應，但重申反對單邊制裁和長臂管轄。

