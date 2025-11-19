歐元集團主席辭職 轉任世界銀行高層職位
歐元集團（Eurogroup）主席杜諾荷（Pascal Donohoe）今天宣布辭職，將前往總部位於美國華府的世界銀行（World Bank）擔任高層職位。
他在聲明中同時確認，為了在華府的新職務，他也將辭去愛爾蘭財政部長一職。
51歲的杜諾荷是布魯塞爾具影響力的聲音之一，與歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen）及歐洲聯盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）齊名。
杜諾荷表示，擔任歐元集團主席讓他「親眼見證」愛爾蘭身為歐洲聯盟成員國的巨大價值與益處。
「與歐元集團同僚合作的這段時間，我們共同面對了許多挑戰，包括新冠疫情以及飆升的通膨衝擊。」
杜諾荷曾被視為國際貨幣基金（IMF）總裁的可能人選。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言