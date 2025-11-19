歐元集團主席辭職 轉任世界銀行高層職位

快訊

中央社／ 都柏林18日綜合外電報導

歐元集團（Eurogroup）主席杜諾荷（Pascal Donohoe）今天宣布辭職，將前往總部位於美國華府的世界銀行（World Bank）擔任高層職位

他在聲明中同時確認，為了在華府的新職務，他也將辭去愛爾蘭財政部長一職。

51歲的杜諾荷是布魯塞爾具影響力的聲音之一，與歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen）及歐洲聯盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）齊名。

杜諾荷表示，擔任歐元集團主席讓他「親眼見證」愛爾蘭身為歐洲聯盟成員國的巨大價值與益處。

「與歐元集團同僚合作的這段時間，我們共同面對了許多挑戰，包括新冠疫情以及飆升的通膨衝擊。」

杜諾荷曾被視為國際貨幣基金（IMF）總裁的可能人選。

華府 愛爾蘭 職位
