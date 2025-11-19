半導體股急瀉10%嚇跑散戶？富達經理人：AI派對才剛開始 安聯也認同

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
基金經理人認為，儘管市場上充斥著泡沫疑慮，但AI開發商規模宏大的支出計畫與使用者快速採用，凸顯出AI相關類股的全球漲勢可能延續。路透
富達國際（Fidelity International）與安聯環球投資（Allianz Global Investors）的基金經理人表示，儘管市場上充斥著泡沫疑慮，但AI開發商規模宏大的支出計畫與使用者快速採用，凸顯出AI相關類股的全球漲勢可能延續。

富達國際投資組合經理人約瑟夫‧張（Joseph Zhang，音譯）指出，全球半導體類股近來的下跌可能只是暫時現象。他認為，除非AI資本支出或使用量放緩，否則他預期市場在這波回檔後可能會反彈。投資人正等待AI晶片龍頭輝達（Nvidia）周三盤後公布財報。

共同管理超過100億美元資產的約瑟夫‧張表示：「現在還只是派對的早期階段」，「太早離開派對會是錯誤的」。

隨著軟銀公司與矽谷傳奇創投家、億萬富豪提爾（Peter Thiel )等投資者出清輝達持股、縮減投資部位，市場出現泡沫疑慮。然而基金經理人的看法顯示多頭依然不受影響，此外，諸如亞馬遜創辦人貝佐斯投入新的AI事業等重大承諾也提供支撐。支持者認為這場熱潮是一個世代才會出現一次的科技革命，不能僅以另一股股市熱潮視之。

安聯環球投資成長型多元資產主管柯斯（Hartwig Kos）表示，很少有人真正了解AI的潛力，投資者也尚未掌握其所有能力，「現在就宣稱這是泡沫還太早」。

富達的約瑟夫‧張表示，目前尚未出現AI放緩的真正跡象，例如資本支出減弱、使用率下降，或是某項技術突破降低對資料中心與晶片的需求。他指出，AI相關企業的獲利及記憶體晶片價格仍在上升。

他說：「中期而言，我們對整體科技與AI景氣周期的看法相當正面。」

美國半導體股票在連漲六個月後，11月出現獲利了結。費城半導體指數本月來挫跌近10%，邁向3月以來最糟表現；彭博的亞洲半導體指數也下跌近8%，迫使許多投資者思考AI交易是否已開始失去動能。

瑞士百達資產管理首席基金經理人波頓表示：「我認為對於AI，我們整體上可能變得有些過度興奮…當現實不如預期時，我們大概會失望並需要重新調整。」

富達的約瑟夫‧張指出，部分近期賣壓可能與輝達財報前的避險操作有關。投資者可能買進賣權做為保護，這對市場形成壓力。他說，如果輝達財報穩健，預期投資者將「出清避險部位，市場可能反彈」。

約瑟夫‧張表示，輝達以12個月預估獲利計算的本益比為29倍，但由於其成長力道強勁，這樣的估值仍屬「合理」，而它的亞洲主要供應商，台積電與三星電子，估值就更便宜了。

他表示，「只要這些基本面沒有變化，由流動性主導的回檔通常是買進機會。」

