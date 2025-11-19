快訊

安世事件影響汽車業 博世數千人面臨停工

中央社／ 柏林18日綜合外電報導

安世半導體（Nexperia）貿易爭端所引發的晶片供應短缺，目前仍是德國汽車業一大挑戰。博世（Bosch）今天表示，已有數千工人面臨停工。

路透社報導，安世半導體係中資的荷蘭晶片製造商，中國與荷蘭近來一直在爭奪它的控制權。荷蘭政府本週派遣高級代表團前往北京尋求妥協方案，外界對此舉緩解雙方僵持局面多所期待。

博世表示，位於德國安斯巴赫（Ansbach）、薩士吉特（Salzgitter），以及葡萄牙境內的布拉加（Braga）3大中心，生產作業面臨中斷。

博世表示，「我們將持續優先考量所有可能服務客戶、避免或盡可能減少生產限制的因素。」

總部位於荷蘭的安世半導體，它生產的晶片技術簡單，但卻廣泛應用於汽車電子系統與其它消費產品。

由於擔心技術外流，荷蘭政府9月接管這家公司，促使中國限制公司成品出口。

此舉使得博世、歐摩威（Aumovio）和采埃孚（ZFFriedrichshafen）等主要供應商不得不尋找替代方案，中國商務部對部分供應商也予以出口禁令豁免。

由於供應短缺減緩生產，博世已在必要時讓工人回家。發言人表示，目前正依需要，對薩士吉特300至400名員工、安斯巴赫約650名員工，採取臨時停工措施。博世在前者擁有1300名員工，在後者擁有2500名員工。

發言人補充說，布拉加工廠3300名員工中，約有2500人受到臨時工時調整，或留職停薪的影響。

德國汽車工業協會（VDA）表示，目前局勢依然嚴峻，VDA總經理博利格（Marcus Bollig）指出，「現在斷言一切正常還為時過早，我們不能排除未來幾週供應鏈會受到進一步影響。」

荷蘭 半導體 德國
