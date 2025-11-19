AI熱受益者在這兒：華爾街股票交易員佣金收入年增18% 創20年最高

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
華爾街股票交易員今年佣金收入有望創下至少20年來最高水準。路透
得益於客戶近幾個月大舉湧入熱門AI類股，華爾街股票交易員今年佣金收入有望創下至少20年來最高水準。

顧問公司Crisil Coalition Greenwich彙總的數據顯示，今年該行業佣金收入總額預計將達到940億美元，比2024年成長18%。

這番榮景與年初的慘澹情況大相逕庭。當時美股徘徊在熊市邊緣，但自4月觸底以來，標普500指數已上漲35%。此後，隨著投資人將資金持續投入AI領域，美股屢創新高。

花旗集團歐洲、中東與非洲股票交易主管David Haldane受訪時表示，「市場已經反彈並創新高，我們正處於一個散戶、避險基金與資產管理公司同時積極交易的交匯點上。」

營收激增推高了對股票交易員豐厚獎金的預期。

根據招聘公司Options Group發布的報告，今年股票交易員的薪酬預計將比去年成長近14%，遠高於全球固定收益交易員的平均增幅估計大約2.9%。這也使得股票獎金有望寫下10年來新高。

美股 避險基金 華爾街
