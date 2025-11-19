沙國快拿到AI晶片了！美沙AI半導體出口協議將敲定 輝達AMD料受惠

知情人士透露，美國計劃批准首度把先進AI晶片出售給沙烏地阿拉伯的AI公司Humain。此時正值沙國王儲賓沙爾曼與美國總統川普會晤之際，對Humain這家由沙國支持的企業而言是一項重大勝利。

彭博資訊引述知情人士說法報導，這些批准預期將是美國與沙國達成更廣泛AI協議的一環，協議最快本周敲定，內容將包含美國政府對沙國所提出、並經協商的AI晶片出口申請數量持「積極審核」態度。自2023年來，沙國若要進口此類晶片須獲得美國許可。

川普周二在橢圓形辦公室與沙國王儲會晤時向記者表示：「我們正在處理這個問題。」他指出協議將涉及「特定數量的晶片」。知悉內情的人士說，批准的晶片數量預估將是「數以萬計」，但未透露細節。

若美國核准把先進晶片出口給沙國，將為輝達（Nvidia）、超微 （AMD）等大型晶片業者打開中東市場。Humain執行長阿敏（Tareq Amin）上月曾說，公司計劃2030年前部署多達40萬顆AI晶片。

負責半導體出口管制的美國商務部工業與安全局拒絕置評，Humain也不願回應。阿敏上月透露，Humain正等待輝達、AMD、高通與加州晶片新創Groq等公司的晶片出口許可。輝達、AMD、高通拒絕置評；Groq未回應。

美國財政部長貝森特在川普與賓沙爾曼會面後，暗示了這項晶片協議。他接受福斯新聞訪談時表示：「我們將讓他們與美國最大的科技公司合作。接著也有一家沙國新創公司將獲得較少量的晶片供應，並以此為基礎擴展。」他未指名是哪家公司。

這項雙邊協議是美沙兩國經過數月協商的成果，主要著重於平息華盛頓對於出口到沙國的半導體可能最終有利中國的疑慮。美國在2022年限制AI晶片出口至中國，隔年將限制擴大至約40個可能成為北京繞道取得晶片的國家，包括沙烏地阿拉伯。川普維持這些限制措施，同時推動涉及大量晶片銷售的大型中東AI合作案，而沙國則以承諾對美國投資數千億美元做為談判籌碼。

由於華盛頓持續擔心沙國與中國的關係，沙國方面也對此公開表態。沙國新AI投資基金的負責人去年表示，如果美國要求，沙國願意撤出在中國的投資。Humain執行長上月說，公司已承諾不購買中國華為的設備。

Humain 的董事長正是沙國王儲本人。該公司於六個月前川普訪問沙國時正式亮相，由沙國規模達1兆美元的公共投資基金（PIF）成立。Humain已成為沙國抓住全球AI投資浪潮的核心布局，迄今也推出阿拉伯語聊天機器人、一套作業系統及其他AI工具。

賓沙爾曼在白宮會晤川普時強調AI對沙國發展的重要性，表示沙國對「獨特運算能力」有巨大的需求，「我們短期內將在半導體上花費大約500億美元」。