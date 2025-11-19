快訊

名模孫正華驚傳恢單！2年前就與神通集團少東離婚 贍養費金額曝光

今晨台北15.7度 賈新興：下周一東北季風再增強恐低於15度

MLB／莊陳仲敖也入列運動家40人名單 2台將免規則五

聽新聞
0:00 / 0:00

沙國快拿到AI晶片了！美沙AI半導體出口協議將敲定 輝達AMD料受惠

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普（右）18日在白宮橢圓形辦公室會見沙烏地阿拉伯王儲賓沙爾曼（左）。歐新社
美國總統川普（右）18日在白宮橢圓形辦公室會見沙烏地阿拉伯王儲賓沙爾曼（左）。歐新社

知情人士透露，美國計劃批准首度把先進AI晶片出售給沙烏地阿拉伯的AI公司Humain。此時正值沙國王儲賓沙爾曼與美國總統川普會晤之際，對Humain這家由沙國支持的企業而言是一項重大勝利。

彭博資訊引述知情人士說法報導，這些批准預期將是美國與沙國達成更廣泛AI協議的一環，協議最快本周敲定，內容將包含美國政府對沙國所提出、並經協商的AI晶片出口申請數量持「積極審核」態度。自2023年來，沙國若要進口此類晶片須獲得美國許可。

川普周二在橢圓形辦公室與沙國王儲會晤時向記者表示：「我們正在處理這個問題。」他指出協議將涉及「特定數量的晶片」。知悉內情的人士說，批准的晶片數量預估將是「數以萬計」，但未透露細節。

若美國核准把先進晶片出口給沙國，將為輝達（Nvidia）、超微 （AMD）等大型晶片業者打開中東市場。Humain執行長阿敏（Tareq Amin）上月曾說，公司計劃2030年前部署多達40萬顆AI晶片。

負責半導體出口管制的美國商務部工業與安全局拒絕置評，Humain也不願回應。阿敏上月透露，Humain正等待輝達、AMD、高通與加州晶片新創Groq等公司的晶片出口許可。輝達、AMD、高通拒絕置評；Groq未回應。

美國財政部長貝森特在川普與賓沙爾曼會面後，暗示了這項晶片協議。他接受福斯新聞訪談時表示：「我們將讓他們與美國最大的科技公司合作。接著也有一家沙國新創公司將獲得較少量的晶片供應，並以此為基礎擴展。」他未指名是哪家公司。

這項雙邊協議是美沙兩國經過數月協商的成果，主要著重於平息華盛頓對於出口到沙國的半導體可能最終有利中國的疑慮。美國在2022年限制AI晶片出口至中國，隔年將限制擴大至約40個可能成為北京繞道取得晶片的國家，包括沙烏地阿拉伯。川普維持這些限制措施，同時推動涉及大量晶片銷售的大型中東AI合作案，而沙國則以承諾對美國投資數千億美元做為談判籌碼。

由於華盛頓持續擔心沙國與中國的關係，沙國方面也對此公開表態。沙國新AI投資基金的負責人去年表示，如果美國要求，沙國願意撤出在中國的投資。Humain執行長上月說，公司已承諾不購買中國華為的設備。

Humain 的董事長正是沙國王儲本人。該公司於六個月前川普訪問沙國時正式亮相，由沙國規模達1兆美元的公共投資基金（PIF）成立。Humain已成為沙國抓住全球AI投資浪潮的核心布局，迄今也推出阿拉伯語聊天機器人、一套作業系統及其他AI工具。

賓沙爾曼在白宮會晤川普時強調AI對沙國發展的重要性，表示沙國對「獨特運算能力」有巨大的需求，「我們短期內將在半導體上花費大約500億美元」。

美國 川普 王儲
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

沙國王儲承諾投資美國1兆美元 川普允出售F-35戰機

抱怨晶片生意輸台灣 川普：實在很不光彩

與艾普斯坦密切聯繫 美前財長薩默斯退出公共事務

與俄做生意的國家 美擬立法授權總統課稅最高500% 切斷普亭金援

相關新聞

黑色星期二…Fed降息前景與AI泡沫恐慌發酵 金融市場大血洗

全球金融市場18日遭無差別拋售，主要股市、加密貨幣等資產盤中全面下挫，科技股賣壓尤其沉重，日、韓股都跌逾3%，比特幣七個...

聯邦政府開門第一份勞動市場報告出爐…美就業不給力 降息陷分歧

美國聯邦政府結束關門危機，官方經濟數據18日陸續出爐，而第一份公布的就業相關報告表現不如預期，儘管那是一個月前的數據。但...

半導體股急瀉10%嚇跑散戶？富達經理人：AI派對才剛開始 安聯也認同

富達國際（Fidelity International）與安聯環球投資（Allianz Global Investors...

輝達財報公布在即 牽動市值波動恐達3200億美元

繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）今天將發布財報，有可能引發市值3200億美元的波動，也會是輝達史上財報日最大的股價變動；...

AI熱受益者在這兒：華爾街股票交易員佣金收入年增18% 創20年最高

得益於客戶近幾個月大舉湧入熱門AI類股，華爾街股票交易員今年佣金收入有望創下至少20年來最高水準。

沙國快拿到AI晶片了！美沙AI半導體出口協議將敲定 輝達AMD料受惠

知情人士透露，美國計劃批准首度把先進AI晶片出售給沙烏地阿拉伯的AI公司Humain。此時正值沙國王儲賓沙爾曼與美國總統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。