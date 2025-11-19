快訊

「能幫助每個人把任何想法化為現實」！谷歌正式宣布推出Gemini 3

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
中國大陸北京的一個智慧手機螢幕17日顯示谷歌標誌插圖，背景是Gemini 3.0的標誌。路透
中國大陸北京的一個智慧手機螢幕17日顯示谷歌標誌插圖，背景是Gemini 3.0的標誌。路透

自從OpenAI在2022年推出ChatGPT之後，Alphabet旗下的谷歌始終在人工智慧領域力求追趕，18日推出的大型語言模型更新版Gemini 3，被視為縮小差距的關鍵契機，或許能在爭奪AI主導權之爭中發揮顯著優勢。

華爾街日報與美聯社報導，谷歌表示，Gemini 3將提升Gemini App及Google搜尋引擎AI 模型的查詢回答巧妙得體。此外，新模型在程式碼撰寫、App開發與影像生成方面也顯著更為熟練。這些最新 AI 功能將先提供給美國的Gemini Pro 與 Ultra 訂閱者，之後再逐步擴大至全球用戶。

Gemini 3的更新亮點之一是Google搜尋引擎新加入的 AI「思考」功能。谷歌主管認為，這將成為未來不可或缺的工具，進一步提升使用者的生產力與創造力。Google DeepMind技術長卡武克丘格魯（Koray Kavukcuoglu）說：「我們認為這個模型能幫助每個人把任何想法化為現實。」

谷歌已經悄悄釋出部分Gemini 3功能的傳聞已在網路上廣為流傳，並進一步激起人們對正式發布的期待。在Reddit、X及其他論壇上，使用者不斷蒐集谷歌推出新模型的蛛絲馬跡，而谷歌也多次暗示，新版本的智慧程度將遠勝以往。

儘管ChatGPT的使用量仍遠遠領先於Gemini，但Nano Banana能迅速爆紅，部分原因在於其影像生成速度明顯快於其他模型。不像ChatGPT可能需要1分鐘或更長時間，Nano Banana通常只需數秒；不少使用者也認為，Nano Banana的圖像更逼真、瑕疵更少，例如額外手指或臉部變形等問題較不常見。

谷歌希望Gemini 3能延續成長動能，並為此重新設計 Gemini App 的介面，同時推出一系列新功能，其中部分將率先提供給訂閱者。谷歌也計畫本周向訂閱者開放 Gemini 3 的「AI Mode」，並逐步在美國全面推出。

谷歌搜尋產品副總裁斯坦（Robby Stein）展示一則AI 模型示範：在比較不同房貸利率與頭期款的查詢中，Gemini 3 能即時生成互動式比較工具，並附上各方案的利弊分析。斯坦說：「Gemini 3 的最大優勢在於，它能在底層處理更廣泛、也更細緻的問題，讓我們能直接在搜尋中回答你最棘手的問題。」

Gemini 使用者 ChatGPT
