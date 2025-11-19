快訊

美國會報告點共軍攻台3潛在時間 薛瑞福：中國意圖非常明顯

微軟與輝達砸150億美元押注Anthropic！Azure攬300億美元合約

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
微軟與輝達聯手投資人工智慧（AI）新創公司Anthropic最多150億美元。圖為輝達執行長黃仁勳。美聯社
微軟與輝達聯手投資人工智慧（AI）新創公司Anthropic最多150億美元。圖為輝達執行長黃仁勳。美聯社

微軟（Microsoft）與輝達（Nvidia）建立新的合作關係，合計投資人工智慧（AI）新創公司Anthropic最多150億美元。這項備受矚目的交易還包含Claude模型開發商的Anthropic承諾投入300億美元使用微軟的Azure雲端服務。

兩家公司周二宣布，輝達將向Anthropic投資最多100億美元，微軟則投資最多50億美元，但未透露更多細節。一位知情人士表示，兩家公司均已承諾參與Anthropic的下一輪融資。

這項合作凸顯AI產業對算力需求的「無底洞」，也讓身為OpenAI主要支持者的微軟和AI晶片供應商龍頭輝達，與ChatGPT開發商的競爭對手Anthropic的關係更加緊密。

微軟執行長納德拉表示：「我們將日益成為彼此的客戶。我們會使用Anthropic模型，他們會使用我們的基礎設施，並一起進軍市場。」他強調OpenAI「仍是重要合作夥伴」。

降低對OpenAI依賴

此舉發生在OpenAI宣布重大重組的數周之後，這次重組使該公司進一步遠離其非營利根基，獲得更大的營運與財務自由。

OpenAI其後宣布與亞馬遜之間價值380億美元的雲端服務採購協議，以減少對微軟的依賴。執行長奧特曼表示，OpenAI計劃投入1.4兆美元建置30吉瓦的運算資源。

然而，在ChatGPT問世三年後，投資人卻愈發不安，擔心AI資本開支與實際獲利脫節，而互相抬高營收的循環交易會加劇泡沫風險。

D.A. Davidson分析師Gil Luria談及周二的聲明表示：「這項合作的特點是降低整個AI經濟對OpenAI的依賴。微軟已決定不只依賴一家前沿模型公司。輝達過去也在某種程度上曾依賴OpenAI的成功，現在正協助創造更廣泛的需求。」

Anthropic押注企業市場推動成長

Anthropic由前OpenAI員工於2021年創立，近期估值達1,830億美元，並已成為ChatGPT開發商的重要競爭對手，因企業客戶大量採用。

路透先前報導，Anthropic預計明年年化營收預估值將成長一倍以上，甚至可能接近三倍，達到大約260億美元。該公司擁有超過30萬家商業和企業客戶。

在新合作架構下，Anthropic將與輝達共同開發晶片與AI模型，並承諾使用輝達的Grace Blackwell和Vera Rubin硬體，建置1吉瓦的算力。產業人士估計，1吉瓦的AI算力成本約在200億至250億美元間。

微軟也將於Azure AI Foundry，提供企業用戶存取最新的Claude模型，使其成為三大雲端服務供應商唯一共同支援的前沿模型。亞馬遜仍是Anthropic的主要雲端供應商與訓練合作夥伴。

eMarketer分析師Jacob Bourne 表示：「這些投資反映AI產業正向少數關鍵參與者集中。」

