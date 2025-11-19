快訊

美股收盤／標普連四黑 恐慌指數升破24 輝達財報前AI估值疑慮滿天飛

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
紐約證交所交易員。路透
美國股市四大指數周二（18日）收黑，再度遭遇劇烈震盪，標普500指數指數連續第四個交易日下跌，寫下8月以來最長連跌，主要受大型科技相關類股估值擔憂拖累，以及家得寶（Home Depot）令人失望的財測所施壓。這使得美股六個月來的上漲行情面臨壓力。

道瓊工業指數18日收盤下跌498.50點，跌幅1.07%，收46,091.74點；標普500指數下跌55.09點，跌幅0.83%，收6,617.32點；那斯達克綜合指數跌275.23 點，跌幅1.21%，收22,432.85點。

盤中低點時，道瓊一度大跌近700點（跌幅約1.5%），標普500和那指則分別回落1.5%和2.1%。標普500本月下跌逾3%，邁向2008年以來最差11月表現。

費城半導體指數重挫154.70點，跌幅2.3%，報6,551.03點。由於投資者拋售高風險股票，晶片製造商股價受創，美光科技、AMD和科林研發均下跌。

當天大盤跌勢受到AI晶片龍頭輝達（Nvidia）拖累，其股價下跌近3%，以及「七巨頭」成員之一的亞馬遜和微軟。亞馬遜盤中一度下跌超過4%，微軟也下跌近3%。此前這兩家公司遭分析師調降投資建議評級下調。

CFRA首席投資策略師史托沃（Sam Stovall）提到標普500時表示：「我們可能會看到8%或9%的回檔跌幅。」「如果輝達公布我們分析師預期的那種財報，再加上就業數據疲弱但未顯示衰退，這次回檔甚至可能更早結束。」

史托沃表示：「如果頂尖產業中的龍頭企業在公布優於預期的獲利、營收和利潤率的同時，對未來也釋出非常樂觀的訊號，那將大大有助於安撫投資人的緊張情緒。真正的問題是：『我們什麼時候能把這些資本支出變現？』這不會發生在本季或下一季，但預期在不久的將來會發生。」

輝達股價本月已下跌逾 10%，市場正等待其將在周三收盤後公布的第3季財報。這家公司位於本季強勁財報潮的尾聲，同時也是今年AI市場行情辯論的核心，因為市場愈來愈擔心科技類股估值過高，以及大型科技公司因發債熱潮而推升的AI基本面是否穩固。

波動性捲土重來。華爾街「恐慌指數」VIX升破24，突破交易員關注的20關卡，觸及一個月高點。

因政府長時間關門導致延後公布的 9 月美國就業報告，將在週四發布。先前的私人市場調查顯示，勞動市場有降溫跡象。週二資料顯示，9 月中至 10 月中期間，申請失業救濟的人數大幅增加。

家得寶（HD.N）股價重挫 6%，因這家家居裝修連鎖業者公布的全年獲利預測令人失望，且季度盈餘也未達預期。

退休與財富管理公司Empower的首席投資策略師諾頓表示：「當前正處於一段情緒大幅修正的時期，而企業獲利表現其實可能高於多頭預期，但市場上仍充斥著大量恐慌。」

比特幣周二跌破9萬美元後反彈。許多科技投資人同時持有大量加密貨幣，因此這波回檔也引發市場憂心，擔心股市可能跟著迎來更大跌幅。目前比特幣最新報價略高於9.2萬美元。

指數 標普 回檔 美股 比特幣
