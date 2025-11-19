科技股估值過高疑慮加深 美股收盤盡墨

快訊

中央社／ 紐約18日綜合外電報導

隨著人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）即將公布財報，投資人擔心AI熱潮推升科技股估值過高，華爾街股市4大指數今天收盤盡墨。

道瓊工業指數重摔498.50點或1.07%，收報46091.74點。

標普500指數下跌55.09點或0.83%，收在6617.32點。

那斯達克指數下挫275.22點或1.21%，收22432.85點。

費城半導體指數滑落154.70點或2.31%，收6551.04點。

