網路連線一度異常 Cloudflare已恢復服務

中央社／ 紐約18日綜合外電報導

網路基礎設施公司Cloudflare今天稍早發生斷線異常，使數以千計的用戶無法存取社群平台X、聊天機器人ChatGPT等多個大型網路平台。目前，Cloudflare已經恢復服務。

路透社報導，總部位在美國舊金山的Cloudflare說明，這起斷線發生於美東時間上午6時30分左右，起因是一份自動生成且用於管理潛在安全威脅的設定檔。

處理全球約1/5網路流量的Cloudflare進一步說明，該設定檔變得過於龐大，導致處理多項Cloudflare服務流量的軟體系統癱瘓。

Cloudflare先前表示，已開始調查並著手修理，但在全球服務恢復期間，部分客戶仍可能會受到影響。

Cloudflare表示，「（這起事件）沒有證據顯示被攻擊，或是因惡意行為所致」。該公司營運著全球相當具規模的網路，協助網站及應用程式加快載入速度與維持在線，並防禦流量暴增及網路攻擊

法新社報導，斷線問題追蹤網站Downdetector稍早的資料顯示，X、電玩遊戲「英雄聯盟」（League ofLegends，簡稱LoL），以及谷歌（Google）、ChatGPT開發商OpenAI的部分服務，有用戶出現連線中斷的情形。

Cloudflare技術長柯奈特（Dane Knecht）在X發文表示，「今天稍早，我們讓客戶與更廣泛的網路失望了，因為Cloudflare網路發生問題，衝擊仰賴我們（服務）的大量網路流量」。他補充，這個問題已被解決。

網路攻擊 流量 X
