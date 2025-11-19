AI熱潮不減 輝達微軟對Anthropic投資150億美元
人工智慧（AI）晶片巨頭輝達與微軟今天宣布對AI新創公司、聊天機器人Claude開發商Anthropic合計投資最多150億美元（約新台幣4671億元），顯示AI泡沫疑慮下投資熱潮不減。
法新社報導，輝達（NVIDIA）允諾對Anthropic投資最多100億美元，微軟（Microsoft）則承諾最多投資50億美元。微軟目前持有Anthropic主要競爭對手OpenAI27%股份。
這筆投資是一項廣泛協議其中一環，Anthropic承諾向微軟購買價值高達300億美元的雲端算力，並採用輝達最新一代晶片技術。
這些投資將使生成式AI領域出現重大變化，目前ChatGPT開發商OpenAI、Anthropic，以及Google彼此之間競爭日益激烈。Google也在今天發表聊天機器人Gemini最新模型。
隨著華爾街分析師對AI形成泡沫的討論日增，輝達今天盤中股價一度下跌3%，微軟也下挫近3.5%。
財經媒體CNBC引述消息人士報導，此次新一輪投資使Anthropic估值達到3500億美元，成為全球價值最高的其中一家企業；OpenAI目前估值已達5000億美元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言