OpenAI詛咒發威？甲骨文與OpenAI交易不僅沒賺到 還倒貼

甲骨文（Oracle）9月宣布和OpenAI敲定3,000億美元交易，股價應聲暴漲，但漲勢後繼無力，據英國金融時報（FT）估算，截至18日該公司市值從當時高點蒸發逾3,100億美元。換句話說，這樁交易等於讓甲骨文不只沒賺到，此時帳面上還倒貼逾百億美元，不免加深市場對人工智慧（AI）的疑慮，也令人質疑OpenAI是否瞬間成了AI經濟裡的一個詛咒。

報導指出，投資人的不安源自於甲骨文將一個以債務融資的數據農場，押注在OpenAI身上。此時，各項數據也顯示，甲骨文已在相當程度上成為OpenAI在美國公開市場的代理人。

OpenAI迫切想打造通用人工智慧（AGI），而甲骨文具備OpenAI所需、擴展算力的獨特能力，此外，相較於其他超大規模雲端服務大咖（hyperscalers），該公司保證提供最低的前期成本與創造收入的最快途徑，這是由於甲骨文是資料中心的房客，而非房東。但甲骨文的營業利益不如競爭對手雄厚，因此盡其所能支持OpenAI這個最大客戶，以換取借據（IOU）。

甲骨文上月表示，目標在2030年前使雲端運算營收達到1,660億美元。為此，甲骨文在截至明年5月的年度編列350億美元資本支出預算。市場普遍認為，該公司年度資本支出將自2029年起維持在800億美元左右，之後營收將持續成長。而甲骨文2027年起的主要營收將來自OpenAI。

不過，如今甲骨文的淨債務已達息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）的2.5倍，從2021年來已翻倍，且預期在2030年前還會再翻倍；現金流也預估將連續五年為負值。

甲骨文與OpenAI的交易效益早被股價損失抵銷，而未獲資金支持的擴張風險猶在，債務進行避險的成本，也攀至三年新高。

更大的問題是：現在宣布與OpenAI的合作，還值得嗎？數月前，只要跟OpenAI沾上邊的任何協議，都能讓股價上漲。最顯著的例子是OpenAI在10月與超微（AMD）達成晶片協議，並拿下認股權證後，推升AMD股價一口氣躍漲24%。

甲骨文並非唯一股價受OpenAI消息拖累的公司，博通和亞馬遜在宣布與OpenAI交易後至今，股價雙雙下跌，僅輝達大致不變。但若交易不會推升股價，意義何在？各大企業合計數兆美元的AI資本支出看來也許是個承諾，但是，投資潮流也非常善變。