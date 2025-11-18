聽新聞
0:00 / 0:00
微軟、輝達、Anthropic大合作 無力回天救美股 賣壓仍沉重
微軟、輝達、Anthropic 18日宣布建立新的戰略夥伴關係，微軟和輝達合計最多向Anthropic投資150億美元，Anthropic則承諾向微軟Azure雲端服務購買300億美元的算力，並預訂上看1 GW的額外算力。
根據微軟18日發布的聲明稿，這是輝達和Anthropic首次建立深度的技術合作夥伴關係，雙方將在設計和工程方面展開合作，目標是優化Anthropic模型，追求最佳表現、效率和整體擁有成本（TCO），並優化未來的輝達架構以適應 Anthropic的工作負載。
微軟和Anthropic也將擴大既有的合作夥伴關係，為企業提供更廣泛的Claude使用管道。Microsoft Foundry的客戶將能夠存取Anthropic高階的Claude模型，包括Claude Sonnet 4.5、Claude Opus 4.1和Claude Haiku 4.5。此次合作將使Claude成為唯一一個同時在全球三大主流雲端服務平台上都能存取的前沿模型。 Azure客戶將獲得更多模型選項，可使用Claude的專屬功能。
作為合作的一環，輝達承諾最多向Anthropic投資100億美元，微軟則承諾最多向Anthropic投資50億美元。
Anthropic則說，亞馬遜AMS仍是其主要雲端供應商。
但美股早盤仍賣壓沉重，道瓊大跌逾500點，輝達挫2.8%，微軟跌3.3%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言