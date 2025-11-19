憂Fed降息、AI泡沫化 全球金融市場重挫

全球金融市場昨天遭遇「無差別」血洗，全球股市、加密貨幣、黃金與石油等資產行情盤中全面下挫，科技股賣壓沉重，日韓股都跌逾百分之三，台股跌幅也逾百分之二點五；比特幣七個月來首度摜破九萬美元，反映美國聯準會（Fed）降息前景與人工智慧（ＡＩ）泡沫憂慮持續發酵。

美股三大指數十七日大跌，標普500指數和那斯達克綜合指數都跌至一個月來最低，且都跌破五十日均線，暗示跌勢未止，十八日早盤也續挫。

美股賣壓蔓延至歐亞市場，道瓊歐洲Stoxx 600指數跌逾百分之一，百分之九十四成分股全都挫跌，法蘭克福ＤＡＸ指數跌百分之一至五個月低點，巴黎CAC 40指數跌百分之一點三，倫敦富時100指數也跌近百分之一。

亞洲以科技股為主的大盤賣壓尤其劇烈，日經二二五指數暴跌逾一千六百點、跌幅百分之三點二，為七個月來最大跌幅，且跌破五萬點大關；首爾Kospi指數跌百分之三點二，也跌破四千點整數關卡。台股昨也重挫六九一點，創今年第七大收盤跌點，跌幅百分之二點五二。

分析師說，投資人在輝達預定十八日美股盤後公布的財報、以及美國預定廿日發布的九月就業報告出爐前，先行調節股市部位。

加密貨幣市場也賣壓不止，比特幣昨天一度重挫百分之二點八至八萬九二三一美元，七個月來首度跌破九萬美元，回吐今年來逾百分之卅的所有漲幅，跌幅稍後收斂至百分之○點六，報九萬一二六三美元。分析師柯文認為，比特幣可能下探兩百周指數移動平均線，落在六萬至七萬美元之間。但在觸及該區間前，可能先有一波技術性反彈。

數據商CoinGecko追蹤逾一點八萬種代幣的總市值，自十月六日高點來已暴跌百分之廿五，相當於蒸發一點二兆美元市值。去中心化金融研究公司Ergonia研究主管紐豪斯表示，「過去六個月逢低買進、累積部位的買家，如今發現他們已深陷套牢，市場現在日益欠缺基於信念的現貨買盤」。

紐約黃金現貨十八日一度跌百分之一點二至每盎司三九九八點○八美元，為去年十一月十日來最低，因投資人正在降低對聯準會十二月降息預期。布蘭特油價盤中跌百分之○點九至每桶六十三點六二美元，西德州中級原油期貨也下挫百分之一，報每桶五十九點三一美元，因供應過剩憂慮揮之不去。