歐盟調查亞馬遜微軟雲端服務壟斷情況 可能加強限制

中央社／ 布魯塞爾18日綜合外電報導

歐洲聯盟（EU）為了判定是否對美國科技業巨擘亞遜（Amazon）和微軟（Microsoft）的雲端運算服務實施更嚴格的市場競爭監管，已依歐盟的「數位市場法」啟動3項調查。

路透社報導，歐盟執行委員會（EuropeanCommission）啟動的其中2項調查，是為了評估是否將這兩家公司的雲端業務認定為重要服務「守門人」（gatekeeper）；第3項調查則是要檢視「數位市場法」（Digital Markets Act，DMA）能否有效打擊雲端運算市場的反競爭行為。

2022年生效的數位市場法旨在限制大型科技企業勢力，確保較小業者有公平競爭環境。依法若企業提供的服務每月活躍用戶超過4500萬戶，且市值達到750億歐元（約新台幣2兆7100億元），便會被認定為是這項「核心平台服務」（core platform service）的守門人。

而一旦企業符合這項身分，便必須使其服務與競爭對手提供的服務在操作上可互通，且不得偏袒自家服務，否則最高可處全球年營收的10%作為罰款。

亞馬遜網路服務（Amazon Web Services，AWS）目前是全球最大雲端服務供應商，其次是微軟的Azure和Google（谷歌）的Cloud。而依照數位市場法，亞馬遜和微軟已被認定為數項核心平台服務的守門人。

若歐盟調查發現，亞馬遜和微軟提供的雲端服務符合數位市場法認定的「重要門戶」（importantgateway），便會將其再加入核心平台服務守門人清單。

負責反壟斷事務的歐盟執委黎貝拉（Teresa Ribera）在聲明中還說：「我們也將檢視數位市場法現有規定是否需要更新，好讓歐洲能跟上快速演變的雲端產業活動。」

時值歐盟與美國總統川普（Donald Trump）在科技業監管議題上關係緊繃。川普已表明支持美國科技業大公司為了反抗歐盟監管而進行遊說。

歐盟執委會今天表示，他們目標在12個月內完成上述調查。

歐盟 美國
