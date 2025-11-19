高盛：金價明年底衝4,900美元
金價近來回檔，但高盛認為各國央行持續購入，黃金依舊有撐，拉回只是暫時現象。高盛維持先前預測目標價，仍看好明年底金價漲到每英兩4,900美元。
現貨黃金18日稍早一度下挫1.2%，跌破每英兩4,000美元大關，但不久重振旗鼓，在紐約早盤上漲0.4%，至每英兩4,061.4美元。金價在10月創下每英兩逾4,380美元歷史新高，但近幾周有所回落。
高盛分析師發表報告指出，各國央行9月購買64噸黃金，是8月購買量21噸的三倍，且11月可能延續這一趨勢。報告寫道，「我們依然認為，各國央行增加黃金儲備是多年趨勢，央行透過將儲備資產多元化，來規避地緣政治和金融風險。」
