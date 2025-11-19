高盛：金價明年底衝4,900美元

經濟日報／ 編譯葉亭均陳苓／綜合外電

金價近來回檔，但高盛認為各國央行持續購入，黃金依舊有撐，拉回只是暫時現象。高盛維持先前預測目標價，仍看好明年底金價漲到每英兩4,900美元。

現貨黃金18日稍早一度下挫1.2%，跌破每英兩4,000美元大關，但不久重振旗鼓，在紐約早盤上漲0.4%，至每英兩4,061.4美元。金價在10月創下每英兩逾4,380美元歷史新高，但近幾周有所回落。

高盛分析師發表報告指出，各國央行9月購買64噸黃金，是8月購買量21噸的三倍，且11月可能延續這一趨勢。報告寫道，「我們依然認為，各國央行增加黃金儲備是多年趨勢，央行透過將儲備資產多元化，來規避地緣政治和金融風險。」

央行 高盛
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

施羅德2026年十大預測：看多美股、亞洲科技股、黃金、可轉債、私募

油價回穩小漲 金價下跌

金價高價效應 大陸與香港零售通路關店

美政府關門結束在望！全球股漲 現貨金價重登4,100美元

相關新聞

黑色星期二…Fed降息前景與AI泡沫恐慌發酵 金融市場大血洗

全球金融市場18日遭無差別拋售，主要股市、加密貨幣等資產盤中全面下挫，科技股賣壓尤其沉重，日、韓股都跌逾3%，比特幣七個...

聯邦政府開門第一份勞動市場報告出爐…美就業不給力 降息陷分歧

美國聯邦政府結束關門危機，官方經濟數據18日陸續出爐，而第一份公布的就業相關報告表現不如預期，儘管那是一個月前的數據。但...

比特幣下探8萬美元 投資人極度恐懼…布局空頭走勢

比特幣賣壓不止，18日盤中摜破9萬美元大關，為七個月來首見，且回吐今年來逾30%的所有漲幅，並動搖整個加密貨幣資產界信心...

高盛：金價明年底衝4,900美元

金價近來回檔，但高盛認為各國央行持續購入，黃金依舊有撐，拉回只是暫時現象。高盛維持先前預測目標價，仍看好明年底金價漲到每...

美股跌勢敲警鐘 可能全面回檔10%

美股標普500指數與那斯達克綜合指數17日跌破50日均線後，敲響技術線型投資人的警鐘，擔心最近的跌勢可能演變為全面回檔至...

日銀暗示審慎升息的意向未動搖 日圓貶破155關卡

日本銀行（央行）總裁植田和男18日與首相高市早苗會談後表示，日銀貨幣政策正在緩步收回對經濟的支持，暗示他審慎升息的意向迄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。