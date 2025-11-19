美股跌勢敲警鐘 可能全面回檔10%

美股標普500指數與那斯達克綜合指數17日跌破50日均線後，敲響技術線型投資人的警鐘，擔心最近的跌勢可能演變為全面回檔至少10%的賣壓。

這是標普500指數139個交易日以來，首度跌破50日均線，而且也低於高盛分析師形容會讓量化基金「從買家變賣家」的6,725點關卡。Janney Montgomery Scott技術策略師萬特羅布斯基認為，標普500指數可能繼續下挫，到12月底的跌幅可能介於5%-10%。

那指走勢也傳遞不妙訊號，22V研究公司技術分析主管羅格指出，該指數約3,300檔成分股中，處於52周低點的數量比處於52周高點者還多，暗示進一步反彈機率不高，預期從高點回落的跌幅可能從目前的5%擴大到8%，臉書母公司Meta走勢將是大盤短線前景風向球。

雙線資本公司（DoubleLine）執行長岡雷克在周一接受彭博一場Podcast節目訪談時表示，多數金融資產都被「高估了」，敦促投資人應把投資從美國市場分散出去，並保留更多現金。

他說：「以美元資產計價的投資者，如果以當地貨幣投資新興市場股票，表現會好得多；甚至歐洲股票也受惠於歐元走強。」

岡雷克同時建議，投資人應將債券配置比率從40%降到25%，並把部分資金轉向非美元計價的固定收益資產，例如新興市場債券。他指出，新興市場債券對於美元投資人而言，是今年表現最好的固定收益類別。他表示黃金配置15%（低於先前建議的25%）就足夠了。