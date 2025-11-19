比特幣下探8萬美元 投資人極度恐懼…布局空頭走勢

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
比特幣示意圖。 路透
比特幣示意圖。 路透

比特幣賣壓不止，18日盤中摜破9萬美元大關，為七個月來首見，且回吐今年來逾30%的所有漲幅，並動搖整個加密貨幣資產界信心。投資人也正為比特幣的空頭走勢布局，押注可能下探至8萬美元。

根據彭博資訊的報價，比特幣18日一度重挫2.8%，報89,231.5美元。比特幣上一回跌破9萬美元關卡，是在美國總統川普4月於「解放日」宣布對等關稅措施、震撼全球金融市場之後，當時比特幣最低曾跌至7.44萬美元。在10月初，比特幣創下超過12.6萬美元的歷史新高價。

Coinglass數據顯示，截至18日亞洲午盤前的24小時，全球共有17.7萬人爆倉（遭到強制清算） ，爆倉總金額約9.5億美元。

英國金融時報（FT）引述資料供應商CoinGecko的統計顯示，該供應商追蹤的超過1.8萬種加密幣，過去六周總市值已蒸發12億美元。

去中心化金融研究公司Ergonia研究主管紐豪斯表示：「過去六個月逢低買進、累積部位的買家，如今發現他們已深陷套牢，市場現在日益欠缺基於信念的現貨買盤。」

比特幣行情這波逆轉，發生在經濟逆風加劇背景下，主要因投資人擔心投機市場估值過高、美國降息展望生變等問題。

投資人正擴大在選擇權做空押注，認為跌勢遠未結束。投資人目前的押注部位集中在會跌至90,000、85,000與80,000美元等三個價位。

CoinMarketCap編製、追蹤價格動能、波動度、衍生品等指標的一項情緒指數顯示，加密幣投資人正處於「極度恐懼」狀態。

更大的經濟因素也在拖累市場信心。Kaiko研究分析師麥卡錫表示：「我認為Fed的動向與AI泡沫的討論，是今年底前加密貨幣與風險資產的兩大逆風」，「AI相關風險正不斷累積，也影響加密市場風險情緒，再加上聯準會官員的談話，你會看到比特幣呈現持續下跌的趨勢。」

比特幣 市場
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

比特幣失守9.2萬美元、第4季還有聖誕行情？專家：關注二指標

《富爸爸》作者死抱比特幣！網酸「對散戶風險大」：韭菜爸爸

2025 Yahoo 財經高峰會：AI變局開啟金融新時代

別信巴菲特！富爸爸作者清崎：不碰央行印出來的「假」錢 儲蓄是件蠢事

相關新聞

黑色星期二…Fed降息前景與AI泡沫恐慌發酵 金融市場大血洗

全球金融市場18日遭無差別拋售，主要股市、加密貨幣等資產盤中全面下挫，科技股賣壓尤其沉重，日、韓股都跌逾3%，比特幣七個...

聯邦政府開門第一份勞動市場報告出爐…美就業不給力 降息陷分歧

美國聯邦政府結束關門危機，官方經濟數據18日陸續出爐，而第一份公布的就業相關報告表現不如預期，儘管那是一個月前的數據。但...

比特幣下探8萬美元 投資人極度恐懼…布局空頭走勢

比特幣賣壓不止，18日盤中摜破9萬美元大關，為七個月來首見，且回吐今年來逾30%的所有漲幅，並動搖整個加密貨幣資產界信心...

高盛：金價明年底衝4,900美元

金價近來回檔，但高盛認為各國央行持續購入，黃金依舊有撐，拉回只是暫時現象。高盛維持先前預測目標價，仍看好明年底金價漲到每...

美股跌勢敲警鐘 可能全面回檔10%

美股標普500指數與那斯達克綜合指數17日跌破50日均線後，敲響技術線型投資人的警鐘，擔心最近的跌勢可能演變為全面回檔至...

日銀暗示審慎升息的意向未動搖 日圓貶破155關卡

日本銀行（央行）總裁植田和男18日與首相高市早苗會談後表示，日銀貨幣政策正在緩步收回對經濟的支持，暗示他審慎升息的意向迄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。