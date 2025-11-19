比特幣下探8萬美元 投資人極度恐懼…布局空頭走勢

比特幣賣壓不止，18日盤中摜破9萬美元大關，為七個月來首見，且回吐今年來逾30%的所有漲幅，並動搖整個加密貨幣資產界信心。投資人也正為比特幣的空頭走勢布局，押注可能下探至8萬美元。

根據彭博資訊的報價，比特幣18日一度重挫2.8%，報89,231.5美元。比特幣上一回跌破9萬美元關卡，是在美國總統川普4月於「解放日」宣布對等關稅措施、震撼全球金融市場之後，當時比特幣最低曾跌至7.44萬美元。在10月初，比特幣創下超過12.6萬美元的歷史新高價。

Coinglass數據顯示，截至18日亞洲午盤前的24小時，全球共有17.7萬人爆倉（遭到強制清算） ，爆倉總金額約9.5億美元。

英國金融時報（FT）引述資料供應商CoinGecko的統計顯示，該供應商追蹤的超過1.8萬種加密幣，過去六周總市值已蒸發12億美元。

去中心化金融研究公司Ergonia研究主管紐豪斯表示：「過去六個月逢低買進、累積部位的買家，如今發現他們已深陷套牢，市場現在日益欠缺基於信念的現貨買盤。」

比特幣行情這波逆轉，發生在經濟逆風加劇背景下，主要因投資人擔心投機市場估值過高、美國降息展望生變等問題。

投資人正擴大在選擇權做空押注，認為跌勢遠未結束。投資人目前的押注部位集中在會跌至90,000、85,000與80,000美元等三個價位。

CoinMarketCap編製、追蹤價格動能、波動度、衍生品等指標的一項情緒指數顯示，加密幣投資人正處於「極度恐懼」狀態。

更大的經濟因素也在拖累市場信心。Kaiko研究分析師麥卡錫表示：「我認為Fed的動向與AI泡沫的討論，是今年底前加密貨幣與風險資產的兩大逆風」，「AI相關風險正不斷累積，也影響加密市場風險情緒，再加上聯準會官員的談話，你會看到比特幣呈現持續下跌的趨勢。」