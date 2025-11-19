黑色星期二…Fed降息前景與AI泡沫恐慌發酵 金融市場大血洗

全球金融市場18日遭無差別拋售，主要股市、加密貨幣等資產盤中全面下挫，科技股賣壓尤其沉重，日、韓股都跌逾3%，比特幣七個月來首度摜破9萬美元，反映美國聯準會（Fed）降息前景與AI泡沫帶來的恐慌持續發酵。

美股三大指數17日大跌，標普500和那斯達克綜合指數都跌至一個月來最低，且都跌破50日均線，暗示跌勢未止，紐約18日早盤也續挫。

「黑色星期二」賣壓蔓延至18日歐亞市場，道瓊歐洲Stoxx 600指數跌逾1%，94%成分股全下跌，英、法、德國股市跌幅也都在1%左右。

亞洲以科技股為主的大盤賣壓尤其劇烈，日經225指數暴跌逾1,600點，跌幅3.2%，為七個月來最大，並失守50,000點大關；首爾Kospi指數跌3.3%，跌破4,000點整數關卡；MSCI新興市場指數跌1.8%；台灣加權指數大跌691點或2.5%，股民哀嚎。

分析師指出，投資人在輝達18日美股盤後公布的財報，以及美國預定20日發布的9月就業報告出爐前，先行調節股市部位。

美國銀行（BofA）18日公布的每月全球經理人訪調報告指出，逾五成受訪經理人直言AI股已經陷入泡沫；大部分經理人認為企業過度投資，淨比率達20%，是2005年有這項數據以來首次出現過半經理人認為投資過多。

另有45%受訪者認為，潛在的AI泡沫是市場及全球經濟最大的「尾部風險」，比重較上個月的33%明顯上升，其他風險還有通膨及美國消費者財務吃緊等威脅。

加密幣同樣沒逃過沉重賣壓，比特幣18日一度重挫2.8%至89,231.5美元，是七個月來首度跌破9萬美元，回吐今年來逾30%的所有漲幅，跌幅稍後收斂至0.6%，報91,263.32美元。分析師柯文認為，比特幣可能下探200周指數移動平均線，落在6萬至7萬美元之間，但在觸及該區間前，可能先有一波技術性反彈。

紐約黃金現貨18日一度跌1.2%至每英兩3,998.08美元，為去年11月10日來最低，因為投資人正在降低對Fed 12月降息的預期。國際油跌下跌1%，因供應過剩憂慮揮之不去。