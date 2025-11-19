陸管制震撼 釔價飆漲15倍

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

稀土元素氧化釔（Yttrium oxide）價格今年暴漲近1,500%，並創下歷史新高，凸顯中國大陸實施貿易限制措施帶來衝擊。

根據中國大陸金屬產業資訊平台亞洲金屬網的數據，氧化釔價格已飆升至每公斤126美元，相較之下，2024年底時連8美元都不到。今年4月，中國對包括釔在內的稀土實施出口管制。

稀土的產量、精煉、貿易與用途，一直是美中之間貿易僵局的核心議題。目前中國大陸稱霸稀土生產領域，儘管北京最近已同意放寬出口，但雙方仍在協商細節。

釔的用途涵蓋醫療科技、航空航太設備、陶瓷、雷射以及超導體等領域。氧化釔在台灣的應用領域包括電子工業、光學玻璃等，在半導體產業中，主要應用於半導體製程的研磨與拋光過程，做為研磨液的成分，幫助達到晶圓表面的平坦化。

根據美國地質調查局（USGS）統計，截至2023年的過去四年，美國逾90%的釔進口來自中國。

在美國，有美國國防部資金支持的礦業公司MP Materials雖然在加州的芒廷帕斯礦場（Mountain Pass）開採釔，但該公司目前正囤積這種材料，同時計劃擴展下游能力。

其他地區方面，澳洲萊納斯礦業（Lynas）生產多種稀土，正擴增該公司位於澳洲珀斯東北方芒特威爾德（Mount Weld）礦場與馬來西亞加工廠的產能，以生產釔。

稀土 美國國防
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

德中副總理北京會晤 修復關係談稀土與台海

中國管電池出口 讓台廠營收飆新高…歐日車廠為何都搶康普貨？

中國打稀土牌逼退川普但高市扛得住？「15年前事件」讓日本上了一課

口水戰升級？陸若報復高市言論有這4招 彭博分析：日本恐孤軍奮戰

相關新聞

黑色星期二…Fed降息前景與AI泡沫恐慌發酵 金融市場大血洗

全球金融市場18日遭無差別拋售，主要股市、加密貨幣等資產盤中全面下挫，科技股賣壓尤其沉重，日、韓股都跌逾3%，比特幣七個...

聯邦政府開門第一份勞動市場報告出爐…美就業不給力 降息陷分歧

美國聯邦政府結束關門危機，官方經濟數據18日陸續出爐，而第一份公布的就業相關報告表現不如預期，儘管那是一個月前的數據。但...

比特幣下探8萬美元 投資人極度恐懼…布局空頭走勢

比特幣賣壓不止，18日盤中摜破9萬美元大關，為七個月來首見，且回吐今年來逾30%的所有漲幅，並動搖整個加密貨幣資產界信心...

高盛：金價明年底衝4,900美元

金價近來回檔，但高盛認為各國央行持續購入，黃金依舊有撐，拉回只是暫時現象。高盛維持先前預測目標價，仍看好明年底金價漲到每...

美股跌勢敲警鐘 可能全面回檔10%

美股標普500指數與那斯達克綜合指數17日跌破50日均線後，敲響技術線型投資人的警鐘，擔心最近的跌勢可能演變為全面回檔至...

日銀暗示審慎升息的意向未動搖 日圓貶破155關卡

日本銀行（央行）總裁植田和男18日與首相高市早苗會談後表示，日銀貨幣政策正在緩步收回對經濟的支持，暗示他審慎升息的意向迄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。