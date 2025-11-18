NVIDIA能扭轉科技股跌勢嗎？ 外資期待黃仁勳這麼說

輝達（Nvidia）周三將公布財報，在人工智慧（AI）泡沫化疑慮持續發酵之際，輝達要釋出什麼訊息，才能安撫投資人的焦慮，甚至再度率領AI概念股扭轉頹勢？

市場擔心AI需求難以為繼，也對業者彼此之間盤根錯節的融資安排憂心忡忡，在這個緊要關頭，分析師和投資人正屏息關注輝達執行長黃仁勳19日會怎麼說。

華爾街眾多分析師預期，黃仁勳應能傳達對前景信心十足的訊息，再次點火助攻AI概念股。但前提是，輝達必須詳細說明，最近預測明年底前5,000億美元Blackwell和Rubin營收在望，有何憑據。

Cantor Fitzgerald分析師穆斯表示，投資人也將緊盯輝達更長遠的需求展望，希望能見度能看到2027年。穆斯的團隊說：「黃仁勳不會讓人失望。」

穆斯17日發布報告，基於超大規模業者、主權AI和基礎設施供應商上季的發言，預期輝達將「重申強勁的接單趨勢」，畢竟AI產業至今仍在AI軍備競賽初期，以及從「位元」過渡到「符元」（token）的轉折點。（「符元」指AI模型在訓練與推論過程中，所處理的基本訊息單位）

既然輝達的營收能見度可一路看到2026年底，並假定明年的AI晶片已售罄，穆斯與其團隊認為，黃仁勳「的發言可能以『今日運算需求多到滿足不了』的展望，並強調營收能見度延伸至2027年，來試著平息AI泡沫疑慮」。

穆斯認為，輝達的財測可能支持Cantor團隊的看法，即明年資料中心營收可望介於3,500億美元與4,000億美元之間，2027年估為4,500億至5,000億美元。

Jefferies分析師柯蒂斯表示，他預期輝達公布年度第3季財報時，將再度重演「超越預期並且提高財測」的好戲。上回，輝達優於預期的幅度未達投資人更高的期待；這一回，FactSet共識預測顯示，輝達可望公布營收548億美元、調整後盈餘每股1.25美元。共識預測另顯示，華爾街預期年度第4季營收620億美元。

D.A.Davidson分析師魯利亞研判，輝達將「再度攤開凸顯AI算力需求超強的季報，而我們認為這種趨勢將延續到可見的未來」。

魯利亞說，最近市場對AI泡沫憂心忡忡，其實是「低估了未來數年超強的運算需求」。他指出，大型雲端服務供應商、新世代雲端供應商Neoclouds、乃至於OpenAI和Anthropic這類尖端AI實驗室，都呈現這樣的趨勢。

他承認，輝達最近投資新創公司換取對方舉債籌資來購買輝達AI晶片，確實帶動「市場上一些不健康的行為」，但他不會因此而改變對算力需求的看法。

瑞穗分析師團隊則指出，投資人愈來愈憂慮AI資本支出「衝上高得難以為繼的水準，難以募得所需的資金」。但若是輝達能透露更多與超大規模和主權AI未來訂單規模有關的細節，讓投資人能更清楚洞悉更長遠的需求展望，應能平息一些疑慮。