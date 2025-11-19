與美貿易協定已有進展 印度稱需雙方公平才簽署

中央社／ 新德里18日專電

印度商業與工業部長戈雅（Piyush Goyal）今天表示，印度與美國雙邊貿易協定（BTA）談判已經取得進展，但他明確表示，只有在內容符合印度利益、對雙方都公平時，政府才會正式簽署。

戈雅表示，談判仍在進行，但只有在內容是雙方都能接受，且是在互惠互利的情況下，才會確定下來。他說：「一旦協議能達到公平、公正、平衡，你們就會聽到好消息。」

戈雅強調，與美國談判持續進行的過程中，印度不會犧牲國內業者，尤其是農民、漁民、小型企業的利益。他說：「貿易協定的談判過程，印度政府必需重視農民、漁民、小型企業的利益。」

但戈雅也提到，針對印度和美國之間的雙邊關係，目前沒有讓人必需感到擔憂的理由，「我們都致力於擴大兩國之間的貿易和商業往來」，並指出印度剛和美國簽署一項有關一年將從美國進口220萬噸液化石油氣的協議，就是用來說明此事的最佳範例。

印度媒體ETV Bharat表示，那項關於液化石油氣的協議，對於目前雙邊貿易協定的談判極為重要，因為自從印度銷往美國商品被徵收共50%的高額關稅後，兩國的關係便持續處於高度緊張狀態。

印度經濟時報（Economic Times）提到，印度和美國自3月以來，就一直針對雙邊貿易協定進行磋商，至今已經完成6輪談判。

今日印度（India Today）報導，印度和美國的官員都表示，談判已有進展，但針對市場進入、關稅結構、農業保護措施、數位貿易規則等敏感的面向，仍待雙方進一步商討。

印度和美國的企業都希望，雙邊貿易協定能為出口商帶來更大的透明度，並減少關稅壁壘帶來的摩擦，進一步促進投資往來。

一名印度高階官員表示，「兩國大部分的談判已經結束」，這意味著雙方可能不需要進行新一輪的談判。

印度 美國 雙邊貿易
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

助產業度過美關稅衝擊 立委何欣純籲：最迫切的是融資問題

高薪也留不住！他用半年擠進外商「3個月就想回家」 一票過來人狂點頭

美國關稅衝擊蘭花外銷 台灣拓展巴西、印度市場

血腥鎮壓學運遭判死 孟加拉前總理哈希納：政治報復

相關新聞

全球大當機！疑Cloudflare釀多個網站癱瘓 ChatGPT、X都受影響

彭博18日報導，網路安全公司Cloudflare正設法解決全球範圍的網絡中斷問題，ChatGPT和社群媒體X等已阻止部分...

美銀調查：過半經理人認為AI類股已泡沫化 「這數據」觸發賣股訊號

美國銀行（BofA）每月全球經理人訪調報告指出，50%以上的受訪經理人表示AI股已經陷入泡沫；大部分經理人認為企業過度投...

科技股近來重挫 投資人憂AI有「3大泡沫」連環爆恐殃及金融業

人工智慧（AI）泡沫疑慮日增，壓得美國科技股近來重挫，投資人擔心的不只是AI股「價格泡沫」爆裂，也對打腫臉充胖子的「營收...

價格遠高於巴西…大陸開始大量購買美國大豆 履行川習會承諾

據路透社報導，儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。中...

歐盟擬限制「廢鋁出口」 以防本土冶煉產業供應危機

歐盟貿易執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）18日表示，歐盟擬對廢鋁出口實施限制，以防止大量外流導致本土冶煉產...

逾9成給推薦評級…這家外資竟逆風下調微軟、亞馬遜 核心理由曝光

Rothschild & Co Redburn下調微軟和亞馬遜的投資評級，認為看多生成式AI的依據不再清晰、對超大規模資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。