聽新聞
0:00 / 0:00

iPhone 17在陸熱銷 法人看好帶旺鴻海、台積、大立光等台廠

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者陳昱翔／綜合報導
蘋果iPhone 17系列新機9月開賣以來，在全球各地均開出紅盤，也帶動蘋果扭轉原本在大陸市場銷售頹勢，當地10月銷量大增37%。（路透）
蘋果iPhone 17系列新機9月開賣以來，在全球各地均開出紅盤，也帶動蘋果扭轉原本在大陸市場銷售頹勢，當地10月銷量大增37%。（路透）

蘋果iPhone 17系列新機9月開賣以來，在全球各地均開出銷售紅盤，也帶動蘋果扭轉原本在中國大陸市場手機銷售頹勢，當地10月銷量大增37%，幾乎可說是「滿血復活」。法人看好，蘋果智慧手機在大陸熱銷，同步帶旺鴻海、台積電、大立光等供應鏈。

根據市調機構Counterpoint Research最新數據，10月大陸智慧手機市場中，每賣出四支就有一支是iPhone，是2022年以來，蘋果在當地首次達到這樣的占比，意味蘋果新機確實引起大陸消費者共鳴，也支撐執行長庫克預測蘋果本季將在中國大陸市場重返成長的說法。

Counterpoint指出，從售價人民幣5,999元（約850美元）的iPhone 17，到售價人民幣8,999元的iPhone 17 Pro Max，各款後繼機型的銷量都比iPhone 16系列高出兩位數百分比，此一亮眼銷售表現也帶動中國大陸長期低迷的智慧手機市場成長8%；在此之前，即便中國官方祭出補貼，都無法扭轉頹勢。

Counterpoint分析師林科宇（Ivan Lam）表示，新款iPhone已占蘋果手機銷量超過80%，而且「隨著產品平均銷售價格提高，蘋果的營收成長可能會更加明顯」。

除蘋果外，OPPO智慧手機10月大陸銷量也較去年同期成長19%，主要受搭載大電池的旗艦智慧手機Find X9手機帶動；華為銷量則下滑19%，主因是該品牌10月未推出新款手機。

儘管如此，目前華為仍是蘋果在中國大陸最強勁的競爭同業，而華為並計劃於下周推出新的旗艦產品，屆時市場競爭將更為激烈。

對此，林科宇認為，對蘋果而言，當然還是存在一些競爭風險，尤其是備受期待的華為Mate 80系列將在11月25日發表。不過，目前蘋果的銷售動能非常強，而且仍看不出會迅速下滑的跡象。

法人認為，蘋果iPhone 17系列將在今年第4季達到出貨高峰，下半年供應鏈的全球備貨量將有機會從原先8,000萬至9,000萬支，上修至9,000萬支以上，有助於挹注台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）等供應鏈業績表現成長。

iPhone 17 Pro 售價
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

蘋果在中國滿血復活了！iPhone 17帶動月銷量激增37% 狠奪25%市占

iPhone發表會改為一年兩次 供應鏈評估「利大於弊」

英特爾有望靠先進封裝技術打下一片天？ 蘋果高通徵才條件露玄機

奇異果總是硬梆梆？1招天然催熟快速變軟變甜！這樣吃更能吃到最多纖維

相關新聞

黑色星期二…Fed降息前景與AI泡沫恐慌發酵 金融市場大血洗

全球金融市場18日遭無差別拋售，主要股市、加密貨幣等資產盤中全面下挫，科技股賣壓尤其沉重，日、韓股都跌逾3%，比特幣七個...

聯邦政府開門第一份勞動市場報告出爐…美就業不給力 降息陷分歧

美國聯邦政府結束關門危機，官方經濟數據18日陸續出爐，而第一份公布的就業相關報告表現不如預期，儘管那是一個月前的數據。但...

比特幣下探8萬美元 投資人極度恐懼…布局空頭走勢

比特幣賣壓不止，18日盤中摜破9萬美元大關，為七個月來首見，且回吐今年來逾30%的所有漲幅，並動搖整個加密貨幣資產界信心...

高盛：金價明年底衝4,900美元

金價近來回檔，但高盛認為各國央行持續購入，黃金依舊有撐，拉回只是暫時現象。高盛維持先前預測目標價，仍看好明年底金價漲到每...

美股跌勢敲警鐘 可能全面回檔10%

美股標普500指數與那斯達克綜合指數17日跌破50日均線後，敲響技術線型投資人的警鐘，擔心最近的跌勢可能演變為全面回檔至...

日銀暗示審慎升息的意向未動搖 日圓貶破155關卡

日本銀行（央行）總裁植田和男18日與首相高市早苗會談後表示，日銀貨幣政策正在緩步收回對經濟的支持，暗示他審慎升息的意向迄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。