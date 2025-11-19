iPhone 17在陸熱銷 法人看好帶旺鴻海、台積、大立光等台廠

蘋果iPhone 17系列新機9月開賣以來，在全球各地均開出銷售紅盤，也帶動蘋果扭轉原本在中國大陸市場手機銷售頹勢，當地10月銷量大增37%，幾乎可說是「滿血復活」。法人看好，蘋果智慧手機在大陸熱銷，同步帶旺鴻海、台積電、大立光等供應鏈。

根據市調機構Counterpoint Research最新數據，10月大陸智慧手機市場中，每賣出四支就有一支是iPhone，是2022年以來，蘋果在當地首次達到這樣的占比，意味蘋果新機確實引起大陸消費者共鳴，也支撐執行長庫克預測蘋果本季將在中國大陸市場重返成長的說法。

Counterpoint指出，從售價人民幣5,999元（約850美元）的iPhone 17，到售價人民幣8,999元的iPhone 17 Pro Max，各款後繼機型的銷量都比iPhone 16系列高出兩位數百分比，此一亮眼銷售表現也帶動中國大陸長期低迷的智慧手機市場成長8%；在此之前，即便中國官方祭出補貼，都無法扭轉頹勢。

Counterpoint分析師林科宇（Ivan Lam）表示，新款iPhone已占蘋果手機銷量超過80%，而且「隨著產品平均銷售價格提高，蘋果的營收成長可能會更加明顯」。

除蘋果外，OPPO智慧手機10月大陸銷量也較去年同期成長19%，主要受搭載大電池的旗艦智慧手機Find X9手機帶動；華為銷量則下滑19%，主因是該品牌10月未推出新款手機。

儘管如此，目前華為仍是蘋果在中國大陸最強勁的競爭同業，而華為並計劃於下周推出新的旗艦產品，屆時市場競爭將更為激烈。

對此，林科宇認為，對蘋果而言，當然還是存在一些競爭風險，尤其是備受期待的華為Mate 80系列將在11月25日發表。不過，目前蘋果的銷售動能非常強，而且仍看不出會迅速下滑的跡象。

法人認為，蘋果iPhone 17系列將在今年第4季達到出貨高峰，下半年供應鏈的全球備貨量將有機會從原先8,000萬至9,000萬支，上修至9,000萬支以上，有助於挹注台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）等供應鏈業績表現成長。