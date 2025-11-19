貝佐斯上火線掌AI新創 卸任亞馬遜執行長四年後再任管理職

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
紐時引述知情人士說法指出，貝佐斯成立AI新創名為「普羅米修斯計畫」。（歐新社）
紐時引述知情人士說法指出，貝佐斯成立AI新創名為「普羅米修斯計畫」。（歐新社）

電商巨擘亞遜（Amazon）創辦人貝佐斯傳出已成立一家人工智慧（AI）新創公司，並且將擔任共同執行長。這是他四年前卸任亞馬遜執行長後首度擔任營運職。

紐約時報引述知情人士說法指出，這家貝佐斯成立的新創名為「普羅米修斯計畫」（Project Prometheus），之前基本上一直保持低調，成立時間也不清楚，主要開發電腦、汽車和太空船相關工程及製造工作的AI應用，且這家公司已籌得62億美元資金，其中一部分來自貝佐斯本人，而這家公司也因而成為全球新創企業界在初創階段資金最雄厚的公司之一。

貝佐斯2021年7月卸任亞馬遜執行長後，轉任執行董事長，退居提供諮詢的角色，而在他創立的航太公司藍源（Blue Origin）參與經營，但正式頭銜僅掛創辦人。若上述消息屬實，將是他四年來首度扛起一家公司的正式營運職務。

根據報導，普羅米修斯計畫已僱有近百名員工，包括來自ChatGPT開發商OpenAI、Google的DeepMind及臉書母公司Meta等頂尖AI公司的研究人員。此外，公司的另一位執行長是物理學家暨化學家巴加吉（Vik Bajaj），他曾在Google的「登月工廠」X實驗室與Google創辦人之一布林密切合作。

自從離開亞馬遜以來，貝佐斯的個人生活與商業活動一樣備受關注，包括今年在威尼斯舉行的一場星光熠熠的奢華婚禮。他也更深入地參與了藍源公司的運營，並對AI領域的競爭表現出愈來愈濃厚的興趣。他的新公司讓他穩穩地置身於這場競爭之中。

至於亞馬遜的最新動態，則是17日在美元債市籌資，是三年來首見，發行規模高達150億美元。彭博引述知情人士表示，這次發行金額比一開始預估多出30億美元，所募得資金將用於併購、資本支出到實施庫藏股等多項用途。

亞馬遜此舉也是跟進其他科技巨人陸續大規模發債，Alphabet本月在美國和歐洲合計發行250億美元公司債，Meta上月則籌資300億美元。

貝佐斯 規模
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

逾9成給推薦評級…這家外資竟逆風下調微軟、亞馬遜 核心理由曝光

Google擬在聖誕島建資料中心 盼帶動再生能源投資

外太空資料中心有影 貝佐斯、馬斯克聚焦AI算力耗電解方

藍源新葛倫火箭成功發射 送NASA衛星上火星

相關新聞

黑色星期二…Fed降息前景與AI泡沫恐慌發酵 金融市場大血洗

全球金融市場18日遭無差別拋售，主要股市、加密貨幣等資產盤中全面下挫，科技股賣壓尤其沉重，日、韓股都跌逾3%，比特幣七個...

聯邦政府開門第一份勞動市場報告出爐…美就業不給力 降息陷分歧

美國聯邦政府結束關門危機，官方經濟數據18日陸續出爐，而第一份公布的就業相關報告表現不如預期，儘管那是一個月前的數據。但...

比特幣下探8萬美元 投資人極度恐懼…布局空頭走勢

比特幣賣壓不止，18日盤中摜破9萬美元大關，為七個月來首見，且回吐今年來逾30%的所有漲幅，並動搖整個加密貨幣資產界信心...

高盛：金價明年底衝4,900美元

金價近來回檔，但高盛認為各國央行持續購入，黃金依舊有撐，拉回只是暫時現象。高盛維持先前預測目標價，仍看好明年底金價漲到每...

美股跌勢敲警鐘 可能全面回檔10%

美股標普500指數與那斯達克綜合指數17日跌破50日均線後，敲響技術線型投資人的警鐘，擔心最近的跌勢可能演變為全面回檔至...

日銀暗示審慎升息的意向未動搖 日圓貶破155關卡

日本銀行（央行）總裁植田和男18日與首相高市早苗會談後表示，日銀貨幣政策正在緩步收回對經濟的支持，暗示他審慎升息的意向迄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。