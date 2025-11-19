貝佐斯上火線掌AI新創 卸任亞馬遜執行長四年後再任管理職

電商巨擘亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯傳出已成立一家人工智慧（AI）新創公司，並且將擔任共同執行長。這是他四年前卸任亞馬遜執行長後首度擔任營運職。

紐約時報引述知情人士說法指出，這家貝佐斯成立的新創名為「普羅米修斯計畫」（Project Prometheus），之前基本上一直保持低調，成立時間也不清楚，主要開發電腦、汽車和太空船相關工程及製造工作的AI應用，且這家公司已籌得62億美元資金，其中一部分來自貝佐斯本人，而這家公司也因而成為全球新創企業界在初創階段資金最雄厚的公司之一。

貝佐斯2021年7月卸任亞馬遜執行長後，轉任執行董事長，退居提供諮詢的角色，而在他創立的航太公司藍源（Blue Origin）參與經營，但正式頭銜僅掛創辦人。若上述消息屬實，將是他四年來首度扛起一家公司的正式營運職務。

根據報導，普羅米修斯計畫已僱有近百名員工，包括來自ChatGPT開發商OpenAI、Google的DeepMind及臉書母公司Meta等頂尖AI公司的研究人員。此外，公司的另一位執行長是物理學家暨化學家巴加吉（Vik Bajaj），他曾在Google的「登月工廠」X實驗室與Google創辦人之一布林密切合作。

自從離開亞馬遜以來，貝佐斯的個人生活與商業活動一樣備受關注，包括今年在威尼斯舉行的一場星光熠熠的奢華婚禮。他也更深入地參與了藍源公司的運營，並對AI領域的競爭表現出愈來愈濃厚的興趣。他的新公司讓他穩穩地置身於這場競爭之中。

至於亞馬遜的最新動態，則是17日在美元債市籌資，是三年來首見，發行規模高達150億美元。彭博引述知情人士表示，這次發行金額比一開始預估多出30億美元，所募得資金將用於併購、資本支出到實施庫藏股等多項用途。

亞馬遜此舉也是跟進其他科技巨人陸續大規模發債，Alphabet本月在美國和歐洲合計發行250億美元公司債，Meta上月則籌資300億美元。