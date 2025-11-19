科技業進擊 買高品質碳權

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

科技巨擘為了抵銷人工智慧（AI）產生的碳排，大舉收購高品質的碳移除（CDR）碳權，使得碳移除市場的供給短缺。專家認為，這正是這個新市場所需，可刺激投資。

微軟和Google等科技公司，過去兩年來積極採購碳移除碳權，讓這種碳權的價格，在2024年幾乎是較低價碳權的四倍。據市場追蹤公司CDR.fyi，加總現貨市場與長期承購合約，科技巨擘共斥資100億美元購買碳移除碳權。

碳移除碳權項目包括生物炭（biochar）、也就是把生物質轉化成類似木炭的物質，以鎖住碳排，比方把農作廢棄物轉為生物炭，好移除大氣的二氧化碳，讓碳排重回土中；再來是直接空氣捕捉（DAC），兩者都被視為是移除碳排更安全、更長期的做法。另外，改善土地退化的相關項目，價值也相當高。科學家說，全球需要碳移除工程來抵銷工業碳排，減緩全球暖化。

目前這類碳權的供給追不上需求。氣候科技公司Patch說，該公司平台的碳權申購，有三分之一要買生物炭，但供給緊俏下，最終銷售比重不到兩成。反之，價格較低的林地復育碳權，申購比重占四分之一，但銷售占比只有12%。

碳權登記機構Isometric商務長梅爾說，高品質碳權需求真實存在，從數字可見一斑。長期碳移除碳權的採購量2024年為800萬噸，今年至今達2,500萬噸。這肯定主要由科技大廠帶動。CDR.fyi資料顯示，今年來發放的碳移除碳權，總計不到100萬噸，其中多為生物炭專案。

