美股早盤／美銀訪調浮現「賣訊」比特幣下殺 四大指數重挫

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美股18日早盤全面下跌。路透
美股18日早盤四大指數全面下跌，投資人如今寄望「全村的希望」輝達，預定於19日盤後公布的財報，以及本周稍晚將發布的經濟數據。

道瓊工業指數挫1%，標普500指數跌1%，那斯達克綜合指數跌1.8%，費城半導體指數下跌3%，台積電ADR挫3%、輝達跌3.5%。

多數科技股都承壓，亞馬遜摔4%，蘋果摔0.1%。

美銀11月訪調顯示，投資人加碼股票和大宗商品，現金部位僅剩3.7%，浮現「賣訊」，引發憂慮。

市場對AI泡沫憂心忡忡。Google母公司字母執行長皮伽受訪表示，倘若AI榮景崩垮，沒有公司能夠倖免。

比特幣18日稍早一度摜破9萬美元大關， 今年來漲幅回數回吐，撼動加密貨幣市場。上次比特幣跌破9萬美元支撐後，在今年4月最低摔至74,400美元。

Coinfomania報導，整體幣圈在過去24小時來，市值蒸發1,330億美元。幣圈本次大跌，約有10.1億美元的槓桿部位平倉。槓桿可以放大獲利，但做錯方向時，可能會被斷頭，強制出場會加深價格跌幅，外界也擔心幣圈投資人砍掉其他部位補錢，賣壓可能會蔓延至其他市場。

指數 投資人 比特幣
