聯邦政府開門第一份勞動市場報告出爐…美就業不給力 降息陷分歧

美國聯邦政府結束關門危機，官方經濟數據18日陸續出爐，而第一份公布的就業相關報告表現不如預期，儘管那是一個月前的數據。但聯準會（Fed）內部對於下月是否繼續降息，仍深陷分歧。

同日民間機構ADP研究所發布的數據也顯示，11月1日為止的四周來，美國企業平均每周裁員2,500人，顯示美國勞動市場持續降溫。

根據美國勞工部網站11月18日公布的最新數據，截至10月17日當周，首次申請失業補助金人數總計23.2萬人，高於市場估計的22.3萬人。持續申請人數為195.7萬人，較此前一周的194.7萬人也略有上升。

勞工部在聯邦政府停擺期間，未發布每周申請失業金報告，但透過其他管道在網站上更新數據。政府關門時，各州政府未經調整的失業救濟申請數據仍可供下載，經濟學家結合各州數據及預先公布的季節性調整因素，據此估算每周申領人數。

民間機構ADP研究所同日發布，11月1日為止的四周來，美國企業平均每周裁員2,500人，這顯示勞動市場在10月底失去動能。多家大企業在上月宣布縮編，包括亞馬遜、目標百貨（Target）等。Challenger, Gray & Christmas機構的最新數據顯示，10月計劃裁汰員工人數，寫20多年來同月新高。

聯邦政府關門導致多項關鍵經濟報告延後發布，官方9月就業報告預定20日出爐，估計可能顯示美國就業人口月增5.5萬人，但由於未有家戶訪查，報告不會揭露失業率數據。此外，停擺期間聯邦職員放無薪假，大概會使10月數據格外疲弱。

外界認為，美國經濟數據未能按時公布，交易者可能難以在12月10日的聯準會（Fed）政策會議前清楚了解勞動市場的狀況。有鑑於此，市場估計12月降息機率為五五波，投資人需要Fed官員給予更清楚的指引。

據決策官員的最新說法，Fed理事沃勒17日主張在12月降息，他被視為最有可能接替鮑爾出任主席。這番表態凸顯決策官員在抑制通膨支撐走弱的就業市場，兩者孰重之間，看法呈現極大分歧。沃勒在倫敦表示，依照他「對最新數據的判讀」，他傾向在Fed下月10日會議上「支持降息」，並說這是基於「風險管理」較適切的做法。Fed前兩次決策會議已各調降利率1碼，反映今夏以來就業轉弱跡象。

不過，聯邦公開市場委員會（FOMC）其他成員有不同見解。波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯、堪薩斯城聯邦準備銀行施密德及理事巴爾等偏鷹官員，均認為3%仍然過高，而美國經濟成長展現超乎預期的韌性。