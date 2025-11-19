聯邦政府開門第一份勞動市場報告出爐…美就業不給力 降息陷分歧

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國聯邦政府結束關門危機，官方經濟數據18日陸續出爐，而第一份公布的就業相關報告表現不如預期。 （美聯社）
美國聯邦政府結束關門危機，官方經濟數據18日陸續出爐，而第一份公布的就業相關報告表現不如預期。 （美聯社）

美國聯邦政府結束關門危機，官方經濟數據18日陸續出爐，而第一份公布的就業相關報告表現不如預期，儘管那是一個月前的數據。但聯準會（Fed）內部對於下月是否繼續降息，仍深陷分歧。

同日民間機構ADP研究所發布的數據也顯示，11月1日為止的四周來，美國企業平均每周裁員2,500人，顯示美國勞動市場持續降溫。

根據美國勞工部網站11月18日公布的最新數據，截至10月17日當周，首次申請失業補助金人數總計23.2萬人，高於市場估計的22.3萬人。持續申請人數為195.7萬人，較此前一周的194.7萬人也略有上升。

勞工部在聯邦政府停擺期間，未發布每周申請失業金報告，但透過其他管道在網站上更新數據。政府關門時，各州政府未經調整的失業救濟申請數據仍可供下載，經濟學家結合各州數據及預先公布的季節性調整因素，據此估算每周申領人數。

民間機構ADP研究所同日發布，11月1日為止的四周來，美國企業平均每周裁員2,500人，這顯示勞動市場在10月底失去動能。多家大企業在上月宣布縮編，包括亞馬遜、目標百貨（Target）等。Challenger, Gray & Christmas機構的最新數據顯示，10月計劃裁汰員工人數，寫20多年來同月新高。

聯邦政府關門導致多項關鍵經濟報告延後發布，官方9月就業報告預定20日出爐，估計可能顯示美國就業人口月增5.5萬人，但由於未有家戶訪查，報告不會揭露失業率數據。此外，停擺期間聯邦職員放無薪假，大概會使10月數據格外疲弱。

外界認為，美國經濟數據未能按時公布，交易者可能難以在12月10日的聯準會（Fed）政策會議前清楚了解勞動市場的狀況。有鑑於此，市場估計12月降息機率為五五波，投資人需要Fed官員給予更清楚的指引。

據決策官員的最新說法，Fed理事沃勒17日主張在12月降息，他被視為最有可能接替鮑爾出任主席。這番表態凸顯決策官員在抑制通膨支撐走弱的就業市場，兩者孰重之間，看法呈現極大分歧。沃勒在倫敦表示，依照他「對最新數據的判讀」，他傾向在Fed下月10日會議上「支持降息」，並說這是基於「風險管理」較適切的做法。Fed前兩次決策會議已各調降利率1碼，反映今夏以來就業轉弱跡象。

不過，聯邦公開市場委員會（FOMC）其他成員有不同見解。波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯、堪薩斯城聯邦準備銀行施密德及理事巴爾等偏鷹官員，均認為3%仍然過高，而美國經濟成長展現超乎預期的韌性。

美國經濟 市場 Fed
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

向佑在美國曾遭小孩往頭上吐痰 向太絕不允許子女移民美國

降息助攻買氣！壽險業前十月新契約保費8211億元、年增26%

美國關稅衝擊蘭花外銷 台灣拓展巴西、印度市場

受美國關稅影響蘭花轉攻印度、巴西 農糧署：美國市場也不放棄

相關新聞

黑色星期二…Fed降息前景與AI泡沫恐慌發酵 金融市場大血洗

全球金融市場18日遭無差別拋售，主要股市、加密貨幣等資產盤中全面下挫，科技股賣壓尤其沉重，日、韓股都跌逾3%，比特幣七個...

聯邦政府開門第一份勞動市場報告出爐…美就業不給力 降息陷分歧

美國聯邦政府結束關門危機，官方經濟數據18日陸續出爐，而第一份公布的就業相關報告表現不如預期，儘管那是一個月前的數據。但...

比特幣下探8萬美元 投資人極度恐懼…布局空頭走勢

比特幣賣壓不止，18日盤中摜破9萬美元大關，為七個月來首見，且回吐今年來逾30%的所有漲幅，並動搖整個加密貨幣資產界信心...

高盛：金價明年底衝4,900美元

金價近來回檔，但高盛認為各國央行持續購入，黃金依舊有撐，拉回只是暫時現象。高盛維持先前預測目標價，仍看好明年底金價漲到每...

美股跌勢敲警鐘 可能全面回檔10%

美股標普500指數與那斯達克綜合指數17日跌破50日均線後，敲響技術線型投資人的警鐘，擔心最近的跌勢可能演變為全面回檔至...

日銀暗示審慎升息的意向未動搖 日圓貶破155關卡

日本銀行（央行）總裁植田和男18日與首相高市早苗會談後表示，日銀貨幣政策正在緩步收回對經濟的支持，暗示他審慎升息的意向迄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。