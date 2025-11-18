美銀調查：過半經理人認為AI類股已泡沫化 「這數據」觸發賣股訊號

美國銀行（BofA）每月全球經理人訪調報告指出，50%以上的受訪經理人表示AI股已經陷入泡沫；大部分經理人認為企業過度投資，淨比率達20%，是2005年有這項數據以來首次出現過半經理人認為投資過多。BofA分析師指出，比率急升是出於擔憂人工智慧（AI）資本支出熱潮的規模和融資能力。

45%的受訪者認為這是市場及全球經濟最大的「尾部風險」，比上個月33%的比率明顯上升，其他風險還有通膨及美國消費者財務吃緊等威脅。

儘管投資機構擔憂資本支出太高，但經理人的信心水準卻升到今年2月來的高點；衡量信心的指標源自於經理人的現金水位、股票配置及經濟成長預期。

經理人投資組合的平均現金配置比率僅3.7%，自2002年降到如此低的水準僅出現20次。美銀策略師哈奈特指出，每次出現這種情況後的一至三個月內，股市都會下跌，而美債表現更優。

AI基礎設施投資激增，是今年美國科技股上漲的主導題材，但由於投資愈來愈擔憂這項支出能否持久，已使近周來美國出現回檔。11月那斯達克指數下跌4%，投資人聚焦輝達將於19日公布的財報。

科技業投資熱潮也重塑公司債市場，今年美國企業發行逾2,000億美元公司來挹注AI相關計畫。普徠仕集團經理人指出，上市與未上市公司債似乎已成為挹注AI投資的主要資金來源之一，而金額快速成長令人擔憂。

一些分析師之前曾警告，AI巨擘的資本支出激增，可能對這些企業的買回庫藏股計畫造成壓力，而買回庫藏股這是今年支持美股的主力之一。