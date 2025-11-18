快訊

Cloudflare釀全球大當機！看完「10次跳針公告」2小時還沒修好都怒了

美銀調查：過半經理人認為AI類股已泡沫化 「這數據」觸發賣股訊號

經濟日報／ 編譯任中原／取材自英國金融時報
美國銀行（BofA）每月全球經理人訪調報告指出，過半受訪經理人表示AI股已存在泡沫。美聯社
美國銀行（BofA）每月全球經理人訪調報告指出，過半受訪經理人表示AI股已存在泡沫。美聯社

美國銀行（BofA）每月全球經理人訪調報告指出，50%以上的受訪經理人表示AI股已經陷入泡沫；大部分經理人認為企業過度投資，淨比率達20%，是2005年有這項數據以來首次出現過半經理人認為投資過多。BofA分析師指出，比率急升是出於擔憂人工智慧（AI）資本支出熱潮的規模和融資能力。

45%的受訪者認為這是市場及全球經濟最大的「尾部風險」，比上個月33%的比率明顯上升，其他風險還有通膨及美國消費者財務吃緊等威脅。

儘管投資機構擔憂資本支出太高，但經理人的信心水準卻升到今年2月來的高點；衡量信心的指標源自於經理人的現金水位、股票配置及經濟成長預期。

經理人投資組合的平均現金配置比率僅3.7%，自2002年降到如此低的水準僅出現20次。美銀策略師哈奈特指出，每次出現這種情況後的一至三個月內，股市都會下跌，而美債表現更優。

AI基礎設施投資激增，是今年美國科技股上漲的主導題材，但由於投資愈來愈擔憂這項支出能否持久，已使近周來美國出現回檔。11月那斯達克指數下跌4%，投資人聚焦輝達將於19日公布的財報。

科技業投資熱潮也重塑公司債市場，今年美國企業發行逾2,000億美元公司來挹注AI相關計畫。普徠仕集團經理人指出，上市與未上市公司債似乎已成為挹注AI投資的主要資金來源之一，而金額快速成長令人擔憂。

一些分析師之前曾警告，AI巨擘的資本支出激增，可能對這些企業的買回庫藏股計畫造成壓力，而買回庫藏股這是今年支持美股的主力之一。

經理人 美國 AI 科技股
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

獨／與輝達見面了！落腳北士科…總部副總裁今拜會蔣萬安 全程保密

美國關稅衝擊蘭花外銷 台灣拓展巴西、印度市場

受美國關稅影響蘭花轉攻印度、巴西 農糧署：美國市場也不放棄

沾光輝達總部 北士科3利多

相關新聞

全球大當機！疑Cloudflare釀多個網站癱瘓 ChatGPT、X都受影響

彭博18日報導，網路安全公司Cloudflare正設法解決全球範圍的網絡中斷問題，ChatGPT和社群媒體X等已阻止部分...

與高市會談後 日銀總裁植田暗示將「漸進式升息」日圓匯率先升後貶

日本銀行（央行）總裁植田和男18日與首相高市早苗會談後表示，日銀貨幣政策正在緩步收回對經濟的支持，暗示他審慎升息的意向迄...

美銀調查：過半經理人認為AI類股已泡沫化 「這數據」觸發賣股訊號

美國銀行（BofA）每月全球經理人訪調報告指出，50%以上的受訪經理人表示AI股已經陷入泡沫；大部分經理人認為企業過度投...

科技股近來重挫 投資人憂AI有「3大泡沫」連環爆恐殃及金融業

人工智慧（AI）泡沫疑慮日增，壓得美國科技股近來重挫，投資人擔心的不只是AI股「價格泡沫」爆裂，也對打腫臉充胖子的「營收...

價格遠高於巴西…大陸開始大量購買美國大豆 履行川習會承諾

據路透社報導，儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。中...

歐盟擬限制「廢鋁出口」 以防本土冶煉產業供應危機

歐盟貿易執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）18日表示，歐盟擬對廢鋁出口實施限制，以防止大量外流導致本土冶煉產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。