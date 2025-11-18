南韓與阿聯同意合作 為星際之門計畫建AI資料中心
南韓今天宣布，韓方已同意與阿拉伯聯合大公國在美國支持的「星際之門」計畫上進行合作，兩國將在阿聯建造一座新的大型人工智慧（AI）資料園區。
路透社報導，這項合作協議公布之際，南韓總統李在明正為參與峰會出訪阿拉伯聯合大公國。
當美國關稅政策使整體經濟前景蒙上陰影，今年6月4日就職的李在明優先推動AI投資以刺激經濟成長，南韓放眼成為區域的AI中心。
在今天簽署的戰略框架協議下，南韓與阿拉伯聯合大公國將在AI領域深化合作，包括AI投資與基礎設施、AI供應鏈及AI研發。
儘管美國先前因阿拉伯聯合大公國與中國關係密切，限制向阿聯出口先進技術，「阿聯星際之門」（Stargate UAE）計畫是美國總統川普（DonaldTrump）所斡旋協議的一部分，旨在於美國境外建造全球規模最大的AI資料中心聚落。
南韓公司三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士（SK Hynix）今年10月也簽署初步協議，同意為美企OpenAI的星際之門資料中心供應記憶體晶片。
