全球大當機！疑Cloudflare釀多個網站癱瘓 ChatGPT、X都受影響
彭博18日報導，網路安全公司Cloudflare正設法解決全球範圍的網絡中斷問題，ChatGPT和社群媒體X等已阻止部分用戶進入網站。另有外媒報導，Valorant和「英雄聯盟」（LOL）等線上遊戲也受到影響。
總部在舊金山的Cloudflare說，正在調查「可能影響許多客戶」的問題。Cloudflare軟體受到全球大量公司採用，作為其網站和終端用戶間的某種緩衝，致力保護客戶的網站免於受到可能導致流量過載的攻擊。
彭博說，Cloudflare系統先前曾幾次當機，如在2019年7月曾造成全球依賴Cloudflare的大量網站離線長達30分鐘，影響部落格平台Medium、聊天服務供應商Discord等。2022年6月，Cloudflare也故障，影響其19個資料中心的流量，導致多個主要網站和服務基本上癱瘓，持續約一個半小時。
