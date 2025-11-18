價格遠高於巴西…大陸開始大量購買美國大豆 履行川習會承諾

據路透社報導，儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。中國貿易商說，這是一項政治舉措，中國企業這樣做，只是為了履行購買美國大豆的承諾。

根據10月30日在韓國釜山登場的川習會協議，美國將降低對中國產品的關稅，中方則承諾年底前採購至少1200萬噸美國大豆，並在往後3年每年至少購買2500萬噸。

不過美國農業部官網公布的訊息顯示，川習會後，美國僅在11月3日向中國出售13.2萬噸大豆。

路透社今天報導引述兩名知情貿易商表示，中國中糧集團17日至少購買了14船美國大豆，總計至少84萬噸，計畫於12月和明年1月發貨。這是中方今年以來採購美國大豆的最大一筆。

兩名亞洲貿易商表示，中國購買美國大豆是為了履行在韓國釜山峰會對華盛頓的承諾，儘管這些大豆的價格高於巴西的報價。

一名新加坡貿易商說，這一輪更大規模的美國大豆採購不再是善意姿態，而是中國履行釜山峰會條款的體現。

亞洲貿易商估計，中糧集團從墨西哥灣港口裝運的大豆價格比1月芝加哥合約高出每蒲式耳2.35至2.40美元；從美國西北部港口裝運的大豆價格則高出每蒲式耳 2.15至2.20美元，遠高於巴西新季大豆的價格。

報導說，中糧集團尚未對此置評。

「這是一項政治舉措，因為中糧集團支付的價格遠高於巴西的價格」，一家在中國經營大豆加工廠的貿易商表示，「中國企業這樣做，只是為了履行購買美國大豆的承諾」。

中國去年向美國採購近2700萬噸大豆，其後由於與華盛頓的貿易戰愈演愈烈，中國本季基本上放棄美國大豆，轉而向巴西和阿根廷採購。

報導提到，受到美中貿易樂觀情緒提振，芝加哥期貨交易所17日的美國大豆期貨價格上漲近3%，創17個月以來的新高。