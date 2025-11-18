快訊

芬普尼蛋延燒…彰檢二度傳訊文雅負責人 訊後40萬元交保

Cloudflare異常影響普發現金網站 數發部：正釐清問題、緊急應處措施

又有黑天鵝？ 台指期夜盤上半場「強震」 高低逾250點

價格遠高於巴西…大陸開始大量購買美國大豆 履行川習會承諾

中央社／ 台北18日電
據路透社報導，儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。美聯社
據路透社報導，儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。美聯社

據路透社報導，儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。中國貿易商說，這是一項政治舉措，中國企業這樣做，只是為了履行購買美國大豆的承諾。

根據10月30日在韓國釜山登場的川習會協議，美國將降低對中國產品的關稅，中方則承諾年底前採購至少1200萬噸美國大豆，並在往後3年每年至少購買2500萬噸。

不過美國農業部官網公布的訊息顯示，川習會後，美國僅在11月3日向中國出售13.2萬噸大豆。

路透社今天報導引述兩名知情貿易商表示，中國中糧集團17日至少購買了14船美國大豆，總計至少84萬噸，計畫於12月和明年1月發貨。這是中方今年以來採購美國大豆的最大一筆。

兩名亞洲貿易商表示，中國購買美國大豆是為了履行在韓國釜山峰會對華盛頓的承諾，儘管這些大豆的價格高於巴西的報價。

一名新加坡貿易商說，這一輪更大規模的美國大豆採購不再是善意姿態，而是中國履行釜山峰會條款的體現。

亞洲貿易商估計，中糧集團從墨西哥灣港口裝運的大豆價格比1月芝加哥合約高出每蒲式耳2.35至2.40美元；從美國西北部港口裝運的大豆價格則高出每蒲式耳 2.15至2.20美元，遠高於巴西新季大豆的價格。

報導說，中糧集團尚未對此置評。

「這是一項政治舉措，因為中糧集團支付的價格遠高於巴西的價格」，一家在中國經營大豆加工廠的貿易商表示，「中國企業這樣做，只是為了履行購買美國大豆的承諾」。

中國去年向美國採購近2700萬噸大豆，其後由於與華盛頓的貿易戰愈演愈烈，中國本季基本上放棄美國大豆，轉而向巴西和阿根廷採購。

報導提到，受到美中貿易樂觀情緒提振，芝加哥期貨交易所17日的美國大豆期貨價格上漲近3%，創17個月以來的新高。

美國 巴西 川習會 大豆 習近平 北京 川普
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

同台蔡英文…谷立言：美台經貿邁入黃金年代 全球經濟轉為重視安全韌性

美國關稅衝擊蘭花外銷 台灣拓展巴西、印度市場

美國政府移民掃蕩行動「夏洛特的網」與經典童書同名 作者孫女怒發聲

受美國關稅影響蘭花轉攻印度、巴西 農糧署：美國市場也不放棄

相關新聞

全球大當機！疑Cloudflare釀多個網站癱瘓 ChatGPT、X都受影響

彭博18日報導，網路安全公司Cloudflare正設法解決全球範圍的網絡中斷問題，ChatGPT和社群媒體X等已阻止部分...

與高市會談後 日銀總裁植田暗示將「漸進式升息」日圓匯率先升後貶

日本銀行（央行）總裁植田和男18日與首相高市早苗會談後表示，日銀貨幣政策正在緩步收回對經濟的支持，暗示他審慎升息的意向迄...

價格遠高於巴西…大陸開始大量購買美國大豆 履行川習會承諾

據路透社報導，儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。中...

歐盟擬限制「廢鋁出口」 以防本土冶煉產業供應危機

歐盟貿易執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）18日表示，歐盟擬對廢鋁出口實施限制，以防止大量外流導致本土冶煉產...

逾9成給推薦評級…這家外資竟逆風下調微軟、亞馬遜 核心理由曝光

Rothschild & Co Redburn下調微軟和亞馬遜的投資評級，認為看多生成式AI的依據不再清晰、對超大規模資...

亞馬遜AWS強勁成長的秘訣？貝佐斯十多年前就已透露

亞馬遜創辦人貝佐斯曾說，找出不會隨時間改變的東西，比預測未來十年更為重要，如今亞馬遜雲端事業（AWS）的持續強勁成長，似...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。