歐盟擬限制「廢鋁出口」 以防本土冶煉產業供應危機

歐盟貿易執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）18日表示，歐盟擬對廢鋁出口實施限制，以防止大量外流導致本土冶煉產業供應短缺。

知情人士表示，歐盟執委會的選項包含出口關稅，或針對回收內容物設定目標。最終措施尚待定案，預計明年初落實。

根據歐洲鋁業協會，去年歐盟廢鋁出口量達創紀錄的126萬公噸，比五年前高約50%，多數出口至亞洲。塞夫柯維奇說，從歐盟流出的廢鋁日增，對其永續目標構成風險。鋁製造商表示，珍貴的廢鋁以較高價格賣到美國和亞洲，導致他們的回收設施作業停滯。

歐洲鋁業協會估計，取得的本土廢鋁不足，導致歐盟回收熔爐有15%的產能停擺。此外，儘管歐盟產業大力投資回收，但每年取得的廢鋁，比可處理的總量少約200萬公噸。

美國廢鋁進口商預料將對政府施壓，抗拒任何改變。美國政府對進口鋼鋁徵收50%關稅，但未對廢金屬徵稅，因為有許多美國冶煉廠進口廢金屬來生產新的金屬。歐洲廢金屬商向來也反對出口限制，因外銷價格較高。

美國貿易代表葛里爾和商務部長盧特尼克，將於23、24日在布魯塞爾會見塞夫柯維奇，商討美國和歐盟不大穩固的貿易協議。雙方今年7月達成協議，美國對歐盟輸美多數產品徵收15%關稅。