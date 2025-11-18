逾9成給推薦評級…這家外資竟逆風下調微軟、亞馬遜 核心理由曝光

Rothschild & Co Redburn下調微軟和亞馬遜的投資評級，認為看多生成式AI的依據不再清晰、對超大規模資料中心業者（hyperscaler）要抱持審慎態度。

根據彭博彙編的資料，Rothschild & Co Redburn分析師海塞爾於18日將微軟和亞馬遜的評級從「買進」降至「中立」，是該機構2002年6月開始追蹤這兩檔股票以來首見。Rothschild & Co Redburn也把微軟的目標價由560美元下砍至500美元，但維持亞馬遜的目標價不變。

海塞爾在報告中說，這個產業「信任我們、生成式AI就像早期雲端1.0」的論述，看起來「日益不合時宜」，聲稱底層的經濟狀況「遠比想像中疲弱」。

他調降兩檔華爾街最青睞的科技巨頭之前，偏重科技股的那斯達克100指數賣壓出籠，自10月底高點以來，市值已蒸發近1.8兆美元。在對估值偏高的不安情緒下，投資人將資金轉出AI概念股。

這讓海塞爾的立場有別於多數同業。有追蹤這兩檔股票的分析師，超過九成都給予相當於買進的推薦評級，沒有人予以「賣出」。

科技公司正砸下數百億美元布建AI基礎設施。近幾周來，投資人越來越擔心像GPU、伺服器這類快速折舊的資產很快失去價值。

海塞爾表示：「目前生成式AI的利潤率已假設折舊期拉長至五到六年。相形下，之前的雲端時代僅三年。這意味著在其他條件相同下，生成式AI的資本密集高出許多，而定價能力卻明顯較弱。」