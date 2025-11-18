亞馬遜AWS強勁成長的秘訣？貝佐斯十多年前就已透露

快訊

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
亞馬遜創辦人貝佐斯說，找出不會隨時間改變的東西比預測未來十年更為重要，如今亞馬遜雲端事業（AWS）的持續強勁成長，似乎印證了他的這項經營理念。路透
亞馬遜創辦人貝佐斯曾說，找出不會隨時間改變的東西，比預測未來十年更為重要，如今亞馬遜雲端事業（AWS）的持續強勁成長，似乎印證了他的這項經營理念 。

財經新聞網站Benzinga報導，貝佐斯在2012年AWS首屆「re:Invent」大會的爐邊談話，分享了一個他認為比預測未來更重要的原則。他說，大多數人都在問未來十年會呈現什麼樣貌，但更有意義的問題是：「哪些東西在未來十年不會改變」。

貝佐斯解釋說，亞馬遜的零售業務築基於三大不變因素—價格實惠、快速配送，以及提供顧客豐富的選項。他認為，亞馬遜在這些優先事項投入巨資，將能打造出持續數十年的成長。他把這種經營理念應用於AWS，並強調客戶絕對不會想要不靠譜的雲端服務、緩慢的創新速度，或是較高的服務價格。

十多年後，亞馬遜的雲端運算事業AWS正受惠於這項長期策略。在2025年第3季，AWS的營收年增20%至330億美元，創2022年以來最快增速，同季營業利益達到114億美元，顯示這個最賺錢部門持續保持強勁勢頭。

亞馬遜的整體業務也很亮眼，根據Benzinga Pro報導，該公司第3季淨銷售額為1,802億美元，優於華爾街預期。與此同時，市值也攀抵2.49兆美元。

目前亞馬遜加快投資人工智慧（AI）的腳步，貝佐斯在去年12月的DealBook高峰會上透露，他現在將大約95%的時間投入亞馬遜的AI計畫。

